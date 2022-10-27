Tarım Kredi Marketleri fiyatı düşen ürünler LİSTESİ! 2022 Ekim kampanyasının bitmesine son günler! 6'lısı 13,90! Tuvalet kağıdı, maden suyu, peynir...
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin Ekim kampanyası sona eriyor. 27 Ekim itibariyle en yakın Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine giderek indirimli ürünleri kapabilirsiniz. 31 Ekim 2022 tarihinden sonra indirimli ürünler tekrar eski fiyatlarıyla satılmaya başlanacak. Kasım ayına girmeden acele edin! Tuvalet kağıdı, maden suyu, peynir, tereyağı, fındık kreması, tost peyniri, üzüm pekmezi, siyah zeytin, helva, turşu, nohut, çay, bulgur, türk kahvesi, mercimek, pirinç ,meyve ve daha onlarca üründe dev indirimler yapıldu. 6'lısı 13,90! İşte Tarım Kredi Marketleri fiyatı düşen ürünler LİSTESİ!
27.10.2022 15:12 - Son Güncelleme: 27.10.2022 15:12
Hafta sonu yaklaşıyor Tarım Kredi Marketlerinde indirimler boy boy sergileniyor. Ekim ayında Tarım Kredi Marketlerine giden karlı çıkıyor. Bu hafta Tarım Kredi zincir marketlerinde büyük kampanya var. Vatandaşların uygun fiyata ürünlere ulaşması için sıkça çeşitli ürünlerde indirimlere giden Tarım Kredi Marketlerinde 31 Ekim'e kadar geçerli yeni kampanya geçerli. Bugün Tarım Kredi Marketlerine giden tuvalet kağıdı, maden suyu, peynir ve daha bir çok ürünü indirimli fiyatıyla alacak. İşte 2022 Tarım Kredi Marketleri fiyatı düşen ürünler LİSTESİ!