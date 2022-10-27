Tarım Kredi Marketleri fiyatı düşen ürünler LİSTESİ! 2022 Ekim kampanyasının bitmesine son günler! 6’lısı 13,90! Tuvalet kağıdı, maden suyu, peynir...

Hafta sonu yaklaşıyor Tarım Kredi Marketlerinde indirimler boy boy sergileniyor. Ekim ayında Tarım Kredi Marketlerine giden karlı çıkıyor. Bu hafta Tarım Kredi zincir marketlerinde büyük kampanya var. Vatandaşların uygun fiyata ürünlere ulaşması için sıkça çeşitli ürünlerde indirimlere giden Tarım Kredi Marketlerinde 31 Ekim'e kadar geçerli yeni kampanya geçerli. Bugün Tarım Kredi Marketlerine giden tuvalet kağıdı, maden suyu, peynir ve daha bir çok ürünü indirimli fiyatıyla alacak. İşte 2022 Tarım Kredi Marketleri fiyatı düşen ürünler LİSTESİ!