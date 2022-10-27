Yerli otomobil TOGG'dan yeni paylaşım: Milli gururda senin de imzan olsun! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Bursa Gemlik Kampüsü 29 Ekim'de açılacak. Büyük heyecana geri sayım devam ederken Togg, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile "Togg Akıllı Cihazımızın üstüne siz de imzanızı atın, bu gurura ortak olun" diyerek imzaların toplandığı siteyi erişime açtı.
27.10.2022 14:49 - Son Güncelleme: 27.10.2022 14:49
29 EKİM'DE AÇILACAK!
Yerli otomobil Togg'un Gemlik Kampüsü açılış için gün sayıyor. Yıl bitmeden robotlu seri üretime geçilecek olan fabrika 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı.
Togg'un seri üretiminin yapılacağı kampüsün inşaatının tamamlandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cumartesi günü de seri üretim bandından inen ilk aracın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara tanıtılacağını dile getirdi.