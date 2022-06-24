Tarım Kredi market ürün fiyatları 2022! Tarım kredi ay çiçek yağı, toz şeker, süt fiyatları ne kadar? Duyan koşuyor! İşte indirimli ürünler listesi!
Tarım Kredi Kooperatif market ürün fiyatları vatandaşlar tarafından sık sık aratılıyor. Kaliteli ürünleri oldukça uygun fiyata satan Tarım Kredi'nin indirimli ürünler broşürünü yayınlamasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. Tarım kredi yağ fiyatları ve diğer indirimli ürünler için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Tarım Kredi Kooperatifi market fiyatları vatandaşlar tarafından merak edliyor. İndirimli ürünler listesinin paylaşılmasıyla fiyatlar hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Tarım kredi market fiyatları 2022 ne kadar? Tarım kredi market İstanbul, Diyarbakır, Mersin fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
Tarım Kredi Kooperatif Meyve Sebze Fiyatları
Tarım Kredi Kooperatif marketlerde meyve sebze fiyatları şu şekilde;
Salatalık kg fiyatı 4,95 TL,
Kıvırcık adet fiyatı 5 TL,
Kavun kg fiyatı 8,50 TL,
Karpuz kg fiyatı 3,25 TL
Limon kg fiyatı 12 TL
Manav ürünlerini en uygun fiyatlarla almak isteyenler kendilerine en yakın Tarım Kredi Kooperatif marketlere akın etmeye başladı. Ayrıca bu haftaya özel tüm Tarım Kredi Kooperatif marketlerde patlıcan kg fiyatı 9,50 TL olarak belirlendi.
Özlem Dana Kavurma 150 gr Fiyatı: 37,90 TL'den 34,90 TL'ye düştü
Torku Süzme Peynir 450 gr Fiyatı: 32,90 TL'den 24,90 TL'ye düştü
B.K. Dana Kıyma Konserve 800 gr Fiyatı: 39,90 TL'den 36,90 TL'ye düştü
Bingo Matik Toz Deterjan 4 kg Fiyatı: 63,95 TL'den 44,90 TL'ye düştü
Berrak Ultra Parfümlü 2 Katlı 32'li Tuvalet Kağıdı Fiyatı: 74,90 TL'den 59,90 TL'ye düştü
Elidor Şampuan Çeşitleri 500 mL Fiyatı: 30,90 TL'den 25,90 TL'ye düştü
-5 kg toz şekerde toplamda %20 indirim
-1 kg unda toplamda %25'e varan indirim
-1 kg çayda toplamda %20'ye varan indirim.
Ayçiçek Yağı İndirimleri
Tarım Kredi marketlerde dikkat çeken temel gıda indirimlerinin, önümüzdeki haftadan itibaren raflara yansıması bekleniyor. Diğer yandan gelen indirimlerin ayçiçek yağında, yalnızca 2 ve 5 litrelik ürünlerde uygulanacağı ifade ediliyor. Elde edilen bilgilere göre bu ürünlerdeki toplam indirim ise %30'u aşacak. Yine bu indirimler de sadece Tarım Kredi marketler tarafından üretilen ürünleri kapsayacak. Yapılan indirimler sonrasında vatandaşlar uygun fiyatlarla temel market ihtiyaçlarını giderebilecek.