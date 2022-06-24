Tarım Kredi market ürün fiyatları 2022! Tarım kredi ay çiçek yağı, toz şeker, süt fiyatları ne kadar? Duyan koşuyor! İşte indirimli ürünler listesi!

-5 kg toz şekerde toplamda %20 indirim

-1 kg unda toplamda %25'e varan indirim

-1 kg çayda toplamda %20'ye varan indirim.

Ayçiçek Yağı İndirimleri

Tarım Kredi marketlerde dikkat çeken temel gıda indirimlerinin, önümüzdeki haftadan itibaren raflara yansıması bekleniyor. Diğer yandan gelen indirimlerin ayçiçek yağında, yalnızca 2 ve 5 litrelik ürünlerde uygulanacağı ifade ediliyor. Elde edilen bilgilere göre bu ürünlerdeki toplam indirim ise %30'u aşacak. Yine bu indirimler de sadece Tarım Kredi marketler tarafından üretilen ürünleri kapsayacak. Yapılan indirimler sonrasında vatandaşlar uygun fiyatlarla temel market ihtiyaçlarını giderebilecek.