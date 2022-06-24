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Haberler Ekonomi Tarım Kredi market ürün fiyatları 2022! Tarım kredi ay çiçek yağı, toz şeker, süt fiyatları ne kadar? Duyan koşuyor! İşte indirimli ürünler listesi!

Tarım Kredi market ürün fiyatları 2022! Tarım kredi ay çiçek yağı, toz şeker, süt fiyatları ne kadar? Duyan koşuyor! İşte indirimli ürünler listesi!

Tarım Kredi Kooperatif market ürün fiyatları vatandaşlar tarafından sık sık aratılıyor. Kaliteli ürünleri oldukça uygun fiyata satan Tarım Kredi'nin indirimli ürünler broşürünü yayınlamasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. Tarım kredi yağ fiyatları ve diğer indirimli ürünler için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

takvim.com.tr
24.06.2022 09:30 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:30
Tarım Kredi market ürün fiyatları 2022! Tarım kredi ay çiçek yağı, toz şeker, süt fiyatları ne kadar? Duyan koşuyor! İşte indirimli ürünler listesi!

Tarım Kredi Kooperatifi market fiyatları vatandaşlar tarafından merak edliyor. İndirimli ürünler listesinin paylaşılmasıyla fiyatlar hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Tarım kredi market fiyatları 2022 ne kadar? Tarım kredi market İstanbul, Diyarbakır, Mersin fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

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Tarım Kredi market ürün fiyatları 2022! Tarım kredi ay çiçek yağı, toz şeker, süt fiyatları ne kadar? Duyan koşuyor! İşte indirimli ürünler listesi!

Tarım Kredi Kooperatif market indirimli gıda ürünleri:

Marmara Birlik Gurme zeytin 400 gr fiyatı 31,90 TL yerine 25,90 TL

Torku Süzme peynir 450 gr 32,90 TL yerine 24,90 TL'den satılıyor.

EBK dana kıyma konserve 800 gr 36,90 TL

Özlem dana kavurma 159 gr 34,90 TL

Domates salçası 9,75 TL

Tarım Kredi market ürün fiyatları 2022! Tarım kredi ay çiçek yağı, toz şeker, süt fiyatları ne kadar? Duyan koşuyor! İşte indirimli ürünler listesi!

Tarım Kredi Kooperatif Meyve Sebze Fiyatları

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde meyve sebze fiyatları şu şekilde;

Salatalık kg fiyatı 4,95 TL,

Kıvırcık adet fiyatı 5 TL,

Kavun kg fiyatı 8,50 TL,

Karpuz kg fiyatı 3,25 TL

Limon kg fiyatı 12 TL

Manav ürünlerini en uygun fiyatlarla almak isteyenler kendilerine en yakın Tarım Kredi Kooperatif marketlere akın etmeye başladı. Ayrıca bu haftaya özel tüm Tarım Kredi Kooperatif marketlerde patlıcan kg fiyatı 9,50 TL olarak belirlendi.

Tarım Kredi market ürün fiyatları 2022! Tarım kredi ay çiçek yağı, toz şeker, süt fiyatları ne kadar? Duyan koşuyor! İşte indirimli ürünler listesi!

Sofia tuvalet kağıdı parfümlü 24'lü rulo 99,90 TL

Maylo puf mendil 8,90 TL,

Maylo dev rulo kağıt havlu 22,90 TL yerine 13,90 TL

Tarım Kredi market ürün fiyatları 2022! Tarım kredi ay çiçek yağı, toz şeker, süt fiyatları ne kadar? Duyan koşuyor! İşte indirimli ürünler listesi!

Ayçiçek yağı 5 litre 129 TL

2 kilo nohut 19.50 TL

5 kilo pirinç 53.75 TL

Kiloluk büyük kuru fasulye 14.50 TL.

Tarım Kredi market ürün fiyatları 2022! Tarım kredi ay çiçek yağı, toz şeker, süt fiyatları ne kadar? Duyan koşuyor! İşte indirimli ürünler listesi!

Özlem Dana Kavurma 150 gr Fiyatı: 37,90 TL'den 34,90 TL'ye düştü
Torku Süzme Peynir 450 gr Fiyatı: 32,90 TL'den 24,90 TL'ye düştü
B.K. Dana Kıyma Konserve 800 gr Fiyatı: 39,90 TL'den 36,90 TL'ye düştü
Bingo Matik Toz Deterjan 4 kg Fiyatı: 63,95 TL'den 44,90 TL'ye düştü
Berrak Ultra Parfümlü 2 Katlı 32'li Tuvalet Kağıdı Fiyatı: 74,90 TL'den 59,90 TL'ye düştü
Elidor Şampuan Çeşitleri 500 mL Fiyatı: 30,90 TL'den 25,90 TL'ye düştü

Tarım Kredi market ürün fiyatları 2022! Tarım kredi ay çiçek yağı, toz şeker, süt fiyatları ne kadar? Duyan koşuyor! İşte indirimli ürünler listesi!

-5 kg toz şekerde toplamda %20 indirim
-1 kg unda toplamda %25'e varan indirim
-1 kg çayda toplamda %20'ye varan indirim.

Ayçiçek Yağı İndirimleri
Tarım Kredi marketlerde dikkat çeken temel gıda indirimlerinin, önümüzdeki haftadan itibaren raflara yansıması bekleniyor. Diğer yandan gelen indirimlerin ayçiçek yağında, yalnızca 2 ve 5 litrelik ürünlerde uygulanacağı ifade ediliyor. Elde edilen bilgilere göre bu ürünlerdeki toplam indirim ise %30'u aşacak. Yine bu indirimler de sadece Tarım Kredi marketler tarafından üretilen ürünleri kapsayacak. Yapılan indirimler sonrasında vatandaşlar uygun fiyatlarla temel market ihtiyaçlarını giderebilecek.

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