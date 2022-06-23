Yüzde 40 zam üzerinden emekli maaşları ne kadar olacak? Memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin eline ne geçecek? İşte Temmuz maaşları

TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?

Temmuz zammı yüzde 40.75 çıkarsa en düşük aylık esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 150 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 634 liraya ulaşacak. En düşük aylık Ocak'ta tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya yükselmiş, bu ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Yüzde 40.75'lik tahmine göre Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarımda 3 bin 298, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 873 liraya çıkabilecek. Yapılacak iyileştirmeyle de en düşük aylık ödemesinin 3 bin 500-4 bin lira aralığına yükselmesi bekleniyor. Memurlarda ise en düşük maaş 6 bin 429 liradan artış yüzde 40.25 olursa 9 bin 16, yüzde 42.75 olursa da 9 bin 177 liraya ulaşacak. Memur emeklilerinde taban aylık da 4 bin 829 liradan 6 bin 16 ya da 6 bin 123 liraya çıkabilecek.