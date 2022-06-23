Yüzde 40 zam üzerinden emekli maaşları ne kadar olacak? Memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin eline ne geçecek? İşte Temmuz maaşları
Memurların, emeklilerin Temmuz zammı için ipucu geldi. Yüzde 40'lar seviyesinde bir artış olabileceği ifade edilirken emekli ve memurlar maaşlarının Temmuz zammıyla birlikte ne kadar olacağını merak ediyor. Peki kim, ne kadar alabilir? Memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin eline ne geçecek? İşte detaylar...
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammına kilitlendi. Zam oranları merakla beklenirken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor" açıklaması geldi.
ANKETLE ÖRTÜŞÜYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını ortaya koyacak ilk 6 aylık TÜFE verileri 4 Temmuz'da belli olacak.
Ayrıca ek zamlara ilişkin kararın da bu tarihte duyurulması bekleniyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini de Numan Kurtulmuş'un açıklamalarıyla örtüşüyor.
2.5 PUAN REFAH PAYI GELİRSE
İlk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak-Haziran enflasyon verisi yüzde 40.75 olacak. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu tahmin gerçekleşirse yüzde 40.75 zam yapılacak. Yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 40.25'i bulacak. Ayrıca Ocak'taki gibi bir ek iyileştirme de bekleniyor. Benzer bir iyileştirme yapılırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık yükseltilecek, memurlar ve memurların artışı da 2.5 puanlık ilaveyle yüzde 42.75'e ulaşabilecek.
TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?
Temmuz zammı yüzde 40.75 çıkarsa en düşük aylık esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 150 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 634 liraya ulaşacak. En düşük aylık Ocak'ta tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya yükselmiş, bu ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Yüzde 40.75'lik tahmine göre Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarımda 3 bin 298, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 873 liraya çıkabilecek. Yapılacak iyileştirmeyle de en düşük aylık ödemesinin 3 bin 500-4 bin lira aralığına yükselmesi bekleniyor. Memurlarda ise en düşük maaş 6 bin 429 liradan artış yüzde 40.25 olursa 9 bin 16, yüzde 42.75 olursa da 9 bin 177 liraya ulaşacak. Memur emeklilerinde taban aylık da 4 bin 829 liradan 6 bin 16 ya da 6 bin 123 liraya çıkabilecek.