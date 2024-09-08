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2. EMEKLİLİK GELİYOR: 1999 sonrası sigortalılar dikkat: Emeklilikte yeni prim tablosu açıklandı! Kimler faydalanacak?

Türkiye'de emeklilik sisteminde devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, mevcut emeklilik düzenlemelerinde önemli değişiklikler yapılacak. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, prim ödemeleri kadar prim gün sayısı da emeklilik şartlarında belirleyici bir unsur haline gelecek. Sistemde daha uzun süre kalanlar için avantajlar artarken, çalışanlara ikinci emeklilik fırsatı da sunulacak.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 16:26 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 16:26
2. EMEKLİLİK GELİYOR: 1999 sonrası sigortalılar dikkat: Emeklilikte yeni prim tablosu açıklandı! Kimler faydalanacak? 1

Yeni dönemde emeklilik aylığı hesaplama sistemi, mevcut yöntemlerden farklı olarak daha dinamik bir yapıya kavuşacak. Sadece prim ödemeleri değil, aynı zamanda toplam prim gün sayısı da emekli maaşını belirleyen en önemli kriterlerden biri olacak.

2. EMEKLİLİK GELİYOR: 1999 sonrası sigortalılar dikkat: Emeklilikte yeni prim tablosu açıklandı! Kimler faydalanacak? 2

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program (OVP) ekonomideki üç yıllık yol haritasını çizerken sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik düzenlemelerini de ortaya koymuş oldu. Buna göre emeklilik sistemi ile ilgili düzenlemeler çıkarken, sosyal güvenlik mevzuatı yeni döneme uygun hale gelecek, çalışanlara ikinci emekliliğin yolu açılacak.

2. EMEKLİLİK GELİYOR: 1999 sonrası sigortalılar dikkat: Emeklilikte yeni prim tablosu açıklandı! Kimler faydalanacak? 3

ÇALIŞAN KAZANACAK
Orta vadeli program emeklilik sisteminde köklü değişiklikleri de beraberinde getirecek. Özellikle aylık bağlama sistemi üzerindeki değişiklikler ile sadece prim ödemeleri değil prim gün sayısı da önem kazanacak.

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