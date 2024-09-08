2. EMEKLİLİK GELİYOR: 1999 sonrası sigortalılar dikkat: Emeklilikte yeni prim tablosu açıklandı! Kimler faydalanacak?

1 Yeni dönemde emeklilik aylığı hesaplama sistemi, mevcut yöntemlerden farklı olarak daha dinamik bir yapıya kavuşacak. Sadece prim ödemeleri değil, aynı zamanda toplam prim gün sayısı da emekli maaşını belirleyen en önemli kriterlerden biri olacak.

2 Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program (OVP) ekonomideki üç yıllık yol haritasını çizerken sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik düzenlemelerini de ortaya koymuş oldu. Buna göre emeklilik sistemi ile ilgili düzenlemeler çıkarken, sosyal güvenlik mevzuatı yeni döneme uygun hale gelecek, çalışanlara ikinci emekliliğin yolu açılacak.