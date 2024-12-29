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Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL'ye Tereyağı (1 kg) 289 TL'ye düştü

Yeni yıl öncesi alışveriş telaşı hızla devam ederken Tarım Kredi Kooperatif marketleri Aralık ayının son haftasına özel indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürüyor. 29 Aralık itibarıyla raflarda yerini alan yeni ürünler, cazip fiyatlarla sepetleri doldurmayı hedefliyor. Temel gıda ürünlerinden televizyon gibi elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 13:15 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 13:15
Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL’ye Tereyağı 1 kg 289 TL’ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif marketleri yılın son haftasında alışveriş severler için birbirinden cazip kampanyalarla dolu yeni aktüel kataloğunu duyurdu. 29-31 Aralık tarihleri arasında sürecek bu kampanya temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine atıştırmalıklardan elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuyor. Yeni yıl öncesi hem bütçesini korumak hem de kaliteli ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar için bu fırsatlar kaçırılmayacak türden.

Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL’ye Tereyağı 1 kg 289 TL’ye düştü

Aktüel Katalogdan Öne Çıkanlar
Temel Gıda ve Kahvaltılık Ürünler

Bütün Piliç Çeşitleri: 84 TL
Tereyağı (1 kg): 289 TL
Taze Kaşar Yuvarlak: 265 TL

Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL’ye Tereyağı 1 kg 289 TL’ye düştü

Yarım Yağlı Süzme Peynir: 73,90 TL
Çiçek Balı: 99 TL
Yağlı Süt (1 litre): 27 TL

Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL’ye Tereyağı 1 kg 289 TL’ye düştü

Atıştırmalık ve Tatlı Ürünler

Kare Çikolata Çeşitleri: 29,90 TL
Kahve Dünyası Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi: 26,90 TL

Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL’ye Tereyağı 1 kg 289 TL’ye düştü

Çokoprens: 34,90 TL
Atıştırmalık Tahıl Cipsi (Yoğurt & Mevsim Yeşillikli): 11,45 TL

Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL’ye Tereyağı 1 kg 289 TL’ye düştü

Mutfak ve Pastacılık Ürünleri

Pastaban Kakaolu 3 Kat: 69,95 TL
Kakao: 43 TL
Sade Krem Şanti: 39,75 TL

Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL’ye Tereyağı 1 kg 289 TL’ye düştü

10'lu Hamur Kabartma Tuzu: 15,75 TL
10'lu Şekerli Vanilin: 10,75 TL
Damla Çikolata Çeşitleri: 59 TL

Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL’ye Tereyağı 1 kg 289 TL’ye düştü

Turşu Çeşitleri

Kornişon Turşu: 37,50 TL
Karışık Turşu: 23,50 TL
Acı Biber Turşusu: 29,50 TL

Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL’ye Tereyağı 1 kg 289 TL’ye düştü

Elektronik Ürünler
Televizyon: 4.799 TL

Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL’ye Tereyağı 1 kg 289 TL’ye düştü

Temizlik ve Ev Ürünlerinde Özel Kampanyalar

Tarım Kredi'nin aktüel kataloğunda yalnızca gıda ve elektronik ürünler değil, temizlik malzemelerinde de önemli indirimler yer alıyor. Temizlik ürünlerine dair detaylar, market raflarında müşterileri bekliyor.