Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL'ye Tereyağı (1 kg) 289 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif marketleri yılın son haftasında alışveriş severler için birbirinden cazip kampanyalarla dolu yeni aktüel kataloğunu duyurdu. 29-31 Aralık tarihleri arasında sürecek bu kampanya temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine atıştırmalıklardan elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuyor. Yeni yıl öncesi hem bütçesini korumak hem de kaliteli ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar için bu fırsatlar kaçırılmayacak türden.
Aktüel Katalogdan Öne Çıkanlar
Temel Gıda ve Kahvaltılık Ürünler
Bütün Piliç Çeşitleri: 84 TL
Tereyağı (1 kg): 289 TL
Taze Kaşar Yuvarlak: 265 TL
Yarım Yağlı Süzme Peynir: 73,90 TL
Çiçek Balı: 99 TL
Yağlı Süt (1 litre): 27 TL
Atıştırmalık ve Tatlı Ürünler
Kare Çikolata Çeşitleri: 29,90 TL
Kahve Dünyası Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi: 26,90 TL
Çokoprens: 34,90 TL
Atıştırmalık Tahıl Cipsi (Yoğurt & Mevsim Yeşillikli): 11,45 TL
Mutfak ve Pastacılık Ürünleri
Pastaban Kakaolu 3 Kat: 69,95 TL
Kakao: 43 TL
Sade Krem Şanti: 39,75 TL
10'lu Hamur Kabartma Tuzu: 15,75 TL
10'lu Şekerli Vanilin: 10,75 TL
Damla Çikolata Çeşitleri: 59 TL
Turşu Çeşitleri
Kornişon Turşu: 37,50 TL
Karışık Turşu: 23,50 TL
Acı Biber Turşusu: 29,50 TL
Elektronik Ürünler
Televizyon: 4.799 TL
Temizlik ve Ev Ürünlerinde Özel Kampanyalar
Tarım Kredi'nin aktüel kataloğunda yalnızca gıda ve elektronik ürünler değil, temizlik malzemelerinde de önemli indirimler yer alıyor. Temizlik ürünlerine dair detaylar, market raflarında müşterileri bekliyor.