Tarım Kredi Market 3 günlük yılbaşı şenliği başladı! Bütün Tavuk 84 TL'ye Tereyağı (1 kg) 289 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif marketleri yılın son haftasında alışveriş severler için birbirinden cazip kampanyalarla dolu yeni aktüel kataloğunu duyurdu. 29-31 Aralık tarihleri arasında sürecek bu kampanya temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine atıştırmalıklardan elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuyor. Yeni yıl öncesi hem bütçesini korumak hem de kaliteli ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar için bu fırsatlar kaçırılmayacak türden.