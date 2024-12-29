İŞKUR hastane personel alımı yapacak! 69 hemşire, 10 hasta kayıt görevlisi... İşte A’dan Z’ye aranan şartlar!

Yeni yılın başlangıcında pek çok farklı şehirde Hemşire ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonları için iş ilanları yayınladı. Bu pozisyonlar sağlık hizmetleri alanında çalışan ve hasta kabul, kayıt işlemleri gibi önemli görevleri üstlenecek profesyonellere kapılarını açıyor. İşte 2025 yılı itibarıyla başvuru yapılabilecek ilanlar:

İstanbul'da Birçok Fırsat İstanbul sağlık sektöründe önemli bir iş gücü talebine ev sahipliği yapıyor. Başvuruların devam ettiği Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonları, İstanbul'un çeşitli hastanelerinde mevcut. Özellikle 9 Ocak 2025, 12 Ocak 2025 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde başvuru yapılabilecek pozisyonlar öne çıkıyor. İstanbul'daki ilanlar, adaylara birçok fırsat sunuyor ve farklı tarihlerde başvuru yapma imkanı sağlıyor.

Tekirdağ ve İzmir'de Yeni Başvurular Tekirdağ'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonu için başvuru tarihi 18 Ocak 2025 olarak belirlendi. İzmir ise 17 Ocak 2025'te başvuru almaya başlayacak. Bu illerdeki pozisyonlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli fırsatlar barındırıyor.

Kocaeli ve Antalya'da Kısa Başvuru Süreleri Kocaeli ve Antalya gibi büyük illerde de başvurular başlamış durumda. Kocaeli için 7 Ocak 2025, Antalya içinse 2 Ocak 2025 tarihleri son başvuru tarihleridir. Her iki şehirde de pozisyonlar, sağlık sektöründe görev almak isteyen profesyonellere yönelik sunuluyor.