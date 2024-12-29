İŞKUR hastane personel alımı yapacak! 69 hemşire, 10 hasta kayıt görevlisi... İşte A’dan Z’ye aranan şartlar!

Yeni yılın başlangıcında pek çok farklı şehirde Hemşire ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonları için iş ilanları yayınladı. Bu pozisyonlar sağlık hizmetleri alanında çalışan ve hasta kabul, kayıt işlemleri gibi önemli görevleri üstlenecek profesyonellere kapılarını açıyor. İşte 2025 yılı itibarıyla başvuru yapılabilecek ilanlar:
İstanbul'da Birçok Fırsat
İstanbul sağlık sektöründe önemli bir iş gücü talebine ev sahipliği yapıyor. Başvuruların devam ettiği Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonları, İstanbul'un çeşitli hastanelerinde mevcut. Özellikle 9 Ocak 2025, 12 Ocak 2025 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde başvuru yapılabilecek pozisyonlar öne çıkıyor. İstanbul'daki ilanlar, adaylara birçok fırsat sunuyor ve farklı tarihlerde başvuru yapma imkanı sağlıyor.
Tekirdağ ve İzmir'de Yeni Başvurular
Tekirdağ'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonu için başvuru tarihi 18 Ocak 2025 olarak belirlendi. İzmir ise 17 Ocak 2025'te başvuru almaya başlayacak. Bu illerdeki pozisyonlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli fırsatlar barındırıyor.
Kocaeli ve Antalya'da Kısa Başvuru Süreleri
Kocaeli ve Antalya gibi büyük illerde de başvurular başlamış durumda. Kocaeli için 7 Ocak 2025, Antalya içinse 2 Ocak 2025 tarihleri son başvuru tarihleridir. Her iki şehirde de pozisyonlar, sağlık sektöründe görev almak isteyen profesyonellere yönelik sunuluyor.
Başvuru İçin Son Günler
Başvuru sürecini takip eden adaylar için Ankara ve İstanbul'daki son başvuru tarihleri de dikkat çekiyor. Ankara'da 31 Aralık 2024 ve İstanbul'da 30 Aralık 2024 tarihi itibarıyla başvurular sona erecek. Bu tarihlerde başvuru yapmayı unutmamanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.
2025 Yılında Hemşirelik Pozisyonları İçin Başvurular Başladı
Sağlık sektöründe yeni yılın ilk günlerine yaklaşırken, hemşirelik alanında pek çok iş ilanı yayımlandı. Hemşire pozisyonları, farklı şehirlerde sağlık alanında kariyer yapmak isteyen profesyonellere kapılarını aralıyor. İşte 2025 yılı itibarıyla başvuru yapılabilecek hemşirelik pozisyonlarına dair detaylar:
Elazığ ve Balıkesir'de Açık Pozisyonlar
Elazığ'da, Elazığ Merkez'de hemşire pozisyonu için başvuru tarihi 31 Aralık 2024. Balıkesir'de ise Edremit/Balıkesir bölgesinde başvuru yapılabilecek bir pozisyon bulunuyor. Başvurular 31 Aralık 2024 tarihine kadar açık.
Denizli ve İstanbul'da Sağlık İhtiyacı Artıyor
Denizli Merkezefendi'deki sağlık kurumlarında görev almak isteyen hemşireler için 31 Aralık 2024 tarihi son başvuru tarihi olarak belirlenmişken, İstanbul Üsküdar ilçesinde de hemşire pozisyonu için başvurular devam etmekte. İstanbul'da sağlık hizmetlerinde görev almak isteyenler için başvuru süresi 4 Ocak 2025'e kadar devam ediyor.
Kayseri ve Kırklareli'de Yeni İş İmkanları
Kayseri Kocasinan bölgesindeki sağlık kuruluşlarında görev alacak hemşireler için başvurular 1 Ocak 2025'te sona eriyor.
İstanbul'da Çeşitli Hemşire Pozisyonları
İstanbul, 2025 yılına birçok hemşirelik pozisyonu ile girdi. Şişli ilçesindeki hastaneler için 1 Ocak 2025'e kadar başvurular alınırken, Maltepe ilçesinde de yeni yılın ilk günlerinde başvuru yapabilme fırsatı sunuluyor. Hemşire adayları, bu pozisyonlar için başvurularını yapabilecekler.
Türkiye genelindeki şehir hastanelerine personel alımı yapılacak. İŞKUR, bu alımlar için başvuru sürecini duyurdu. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden kolaylıkla yapabilecekler. Peki, başvuru süreci nasıl işleyecek?
Başvuru Adımları
İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları takip edebilirler:
İŞKUR'un İnternet Sitesine Erişin
İlk olarak, İŞKUR'un resmi internet adresine girin (www.iskur.gov.tr).
İş İlanları Sayfasını Ziyaret Edin
İŞKUR ana sayfasında, "İş İlanları" kısmına tıklayarak iş arama sayfasına yönlendirilirsiniz.
"ŞEHİR HASTANE" İle Arama Yapın
İş arama sayfasının üst kısmındaki arama bölümüne "ŞEHİR HASTANE" yazın ve ardından "Ara" butonuna tıklayın.
Bireysel Başvuru Yapın
Arama sonuçlarında şehir hastanelerine dair açık pozisyonlar görünecektir. İlgilendiğiniz ilana tıklayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Başvuru Sonuçları
Başvuruların ardından, başvuru süreci hakkında bilgi almak ve sonuçları takip etmek için İŞKUR'un resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.