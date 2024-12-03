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TARIM KREDİ MARKET 3-9 Aralık kataloğu 2024 | 2'li paket 59,90'a düştü! Beyaz peynir, çay, kangal sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif Market aralık ayının ilk haftasında birbirinden cazip indirim fırsatları sunuyor. 3-9 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunda beyaz peynirden yoğurda, Türk kahvesinden tavuk etine kadar birçok ürün uygun fiyatlarla alıcılarıyla buluşacak.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:09 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:09
TARIM KREDİ MARKET 3-9 Aralık kataloğu 2024 | 2’li paket 59,90’a düştü! Beyaz peynir, çay, kangal sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif Market 9 Aralık'a kadar geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda pek çok üründe cazip fiyatlar sunuyor. Marketin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kataloğa göre tüketiciler aralık ayının bu döneminde geniş bir ürün yelpazesinde indirimli fiyatlarla alışveriş yapabilecek. İşte Tarım Kredi Market'teki en güncel indirim fırsatları!

TARIM KREDİ MARKET 3-9 Aralık kataloğu 2024 | 2’li paket 59,90’a düştü! Beyaz peynir, çay, kangal sucuk...

TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir Çeşitleri: 159,90 TL
TK Yarım Yağlı Yoğurt: 69 TL

TARIM KREDİ MARKET 3-9 Aralık kataloğu 2024 | 2’li paket 59,90’a düştü! Beyaz peynir, çay, kangal sucuk...

TK Gemlik Yağlı Salamura: 135 TL
Mr. OXY Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri: 59,90 TL

TARIM KREDİ MARKET 3-9 Aralık kataloğu 2024 | 2’li paket 59,90’a düştü! Beyaz peynir, çay, kangal sucuk...

TK Süzme Çiçek Bal Kavanoz: 179 TL
Bakpiliç Donuk Poşet Bütün Piliç: 79,90 TL

TARIM KREDİ MARKET 3-9 Aralık kataloğu 2024 | 2’li paket 59,90’a düştü! Beyaz peynir, çay, kangal sucuk...

TK Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk: 569,90 TL
TK Türk Kahvesi: 29,90 TL

TARIM KREDİ MARKET 3-9 Aralık kataloğu 2024 | 2’li paket 59,90’a düştü! Beyaz peynir, çay, kangal sucuk...

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TARIM KREDİ MARKET 3-9 Aralık kataloğu 2024 | 2’li paket 59,90’a düştü! Beyaz peynir, çay, kangal sucuk...

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