TARIM KREDİ MARKET 3-9 Aralık kataloğu 2024 | 2’li paket 59,90’a düştü! Beyaz peynir, çay, kangal sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif Market 9 Aralık'a kadar geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda pek çok üründe cazip fiyatlar sunuyor. Marketin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kataloğa göre tüketiciler aralık ayının bu döneminde geniş bir ürün yelpazesinde indirimli fiyatlarla alışveriş yapabilecek. İşte Tarım Kredi Market'teki en güncel indirim fırsatları!