TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

Asgari ücretle ilgili pazarlıkların yanı sıra emekli maaşlarına yapılacak zamlar da dikkatle takip ediliyor. Kasım ayı enflasyon rakamları, emekli ve memurlar için önemli bir gösterge olacak.

6 aylık enflasyon oranı, Ocak ayında belirlenerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışın oranını belirleyecek. Aynı şekilde, memur ve emekli maaşlarına yapılacak fark oranı da bu verilere dayanacak.

Son Durum: 4 Aylık Enflasyon Belli Oldu

Temmuz-Ekim dönemindeki enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak açıklanırken, bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirledi. Memurlar için ise, TÜFE farkı oranı yüzde 1.87 olarak belirlendi ve zam oranı toplamda yüzde 7.99 olarak hesaplandı. Ayrıca, en düşük memur maaşı 42.338 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 18.993 TL oldu.

Bu gelişmeler ışığında 2025 yılı asgari ücretinin ve emekli maaşlarının nasıl şekilleneceği milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek.