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TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesi süreci, milyonlarca vatandaşın gözü önünde 10 Aralık'ta başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparak tarafların tekliflerini alacak. Komisyon işçi ve işveren temsilcilerinin yanı sıra hükümet temsilcilerini de içerecek. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte 5 ayrı hesap...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:29 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:31
TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

Komisyonun yapacağı üç oturumda işçilerin geçim durumu istihdamın korunması ve işverenin maliyet yükü gibi kritik konular masaya yatırılacak. Ancak en önemli konu her yıl olduğu gibi enflasyon oranları olacak.

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, aralık ayında 2024 yılı enflasyon oranı henüz kesinleşmemiş olsa da Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminleri doğrultusunda değerlendirme yapılacak. 2025 için enflasyon tahminleri de bu görüşmelerde dikkate alınacak.

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

2024 Asgari Ücretiyle Yüzde 49 Artış Yapıldı

Geçtiğimiz yıl asgari ücrette yapılan büyük artışla, brüt asgari ücret 20.002 TL, net asgari ücret ise 17.002 TL olarak belirlenmişti. İşverene maliyet ise 23.503 TL olarak hesaplanmıştı. 2024 yılı sonu enflasyon tahminleri, yüzde 41.5 seviyelerine kadar çıkarken, bu oranla birlikte 2025 asgari ücreti için şu hesaplamalar yapılıyor:

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

Yüzde 41.5 Enflasyon Artarsa:

Brüt ücret: 28.303 TL
Net ücret: 24.058 TL
İşverene maliyet: 33.257 TL

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

Merkez Bankası'ndan Yüzde 44 Enflasyon Tahmini

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak revize etti. Bu durumda 2025 asgari ücreti şu şekilde hesaplanabilir:

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

Yüzde 44 Enflasyon Artarsa:

Brüt ücret: 28.803 TL
Net ücret: 24.483 TL
İşverene maliyet: 33.844 TL

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

İş Dünyası ve Enflasyon Tahminleri

İş dünyası, asgari ücret artışını sadece bu yılki enflasyon oranlarına göre değil, önümüzdeki yıl için tahmin edilen enflasyon oranının yanı sıra 2024 yılı enflasyonunun ortalamasına göre hesaplamayı öneriyor.

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

OVP'deki yüzde 17'lik enflasyon beklentisi ve diğer tahminler doğrultusunda 2025 asgari ücreti için birkaç farklı senaryo oluşturulmuş durumda.

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

Yüzde 25 Artarsa:

Brüt ücret: 25.003 TL
Net ücret: 21.253 TL
İşverene maliyet: 29.379 TL

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

Yüzde 30 Artarsa:

Brüt ücret: 26.003 TL
Net ücret: 22.103 TL
İşverene maliyet: 30.550 TL

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

Yüzde 35 Artarsa:

Brüt ücret: 27.003 TL
Net ücret: 22.953 TL
İşverene maliyet: 31.730 TL

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

Emeklinin Gözü Artışta

Asgari ücretle ilgili pazarlıkların yanı sıra emekli maaşlarına yapılacak zamlar da dikkatle takip ediliyor. Kasım ayı enflasyon rakamları, emekli ve memurlar için önemli bir gösterge olacak.

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

6 aylık enflasyon oranı, Ocak ayında belirlenerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışın oranını belirleyecek. Aynı şekilde, memur ve emekli maaşlarına yapılacak fark oranı da bu verilere dayanacak.

TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret

Son Durum: 4 Aylık Enflasyon Belli Oldu

Temmuz-Ekim dönemindeki enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak açıklanırken, bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirledi. Memurlar için ise, TÜFE farkı oranı yüzde 1.87 olarak belirlendi ve zam oranı toplamda yüzde 7.99 olarak hesaplandı. Ayrıca, en düşük memur maaşı 42.338 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 18.993 TL oldu.

Bu gelişmeler ışığında 2025 yılı asgari ücretinin ve emekli maaşlarının nasıl şekilleneceği milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek.

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