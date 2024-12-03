EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözleri, bugün açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisinde. Bu veri hem memurlar hem de emekliler için önemli ipuçları sunacak. Anketler artış oranlarının memurlar için yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 16 civarında olacağını gösteriyor.
Enflasyon Verisi Ne Anlama Geliyor?
Ocak zammı 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına dayanarak hesaplanacak. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, 6 enflasyon verisinden 5'i kesinleşmiş olacak.
Geriye sadece 3 Ocak'ta açıklanacak veri kalacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları
Merkez Bankası tarafından yapılan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44.81 olarak belirlendi.
Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 11.87 seviyesinde bu da enflasyon farkı ile birlikte yaklaşık yüzde 5.54'lük bir artışa tekabül edecek.
FKB Anketi Sonuçları
Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'ne göre 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45.20. Bu tahmine göre ikinci yarı enflasyonu yüzde 16.41 olacak.
Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.41; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12.18'e çıkacak.
AA Finans Anketi Sonuçları
AA Finans tarafından yapılan ankette 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45.07 olarak belirlendi.
Bu oranla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 16.31, memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 12.08 olacak.
Zam Oranı ve Maaş Artışı
Eğer tahminler doğrultusunda bir zam gerçekleşirse memurlarda en düşük maaş 39 bin 205 liradan 43 bin 859 liraya, memur emeklilerinde ise 17 bin 588 liradan 19 bin 675 liraya yükselecek.
FKB anketine göre ise memurların en düşük maaşı 43 bin 980 lira, memur emeklilerinin maaşı ise 19 bin 730 lira olacak.
AA Finans anketine göre de memurların maaşı 43 bin 941 lira memur emeklilerinin maaşı ise 19 bin 712 lira olacak.