EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu oranla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 16.31, memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 12.08 olacak.

Zam Oranı ve Maaş Artışı Eğer tahminler doğrultusunda bir zam gerçekleşirse memurlarda en düşük maaş 39 bin 205 liradan 43 bin 859 liraya, memur emeklilerinde ise 17 bin 588 liradan 19 bin 675 liraya yükselecek.

FKB anketine göre ise memurların en düşük maaşı 43 bin 980 lira, memur emeklilerinin maaşı ise 19 bin 730 lira olacak.

AA Finans anketine göre de memurların maaşı 43 bin 941 lira memur emeklilerinin maaşı ise 19 bin 712 lira olacak.