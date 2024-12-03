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EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak ayında alacağı zam oranı merakla bekleniyor. Zam oranının belirlenmesinde 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı etkili olacak. Bugün açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisiyle 6 aylık enflasyon verilerinden 5'i netleşmiş olacak. Peki anket sonuçları ve tahminler neler söylüyor? İşte uzmanların öngörüleri ve zam oranları...

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 06:45 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 06:45
EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözleri, bugün açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisinde. Bu veri hem memurlar hem de emekliler için önemli ipuçları sunacak. Anketler artış oranlarının memurlar için yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 16 civarında olacağını gösteriyor.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon Verisi Ne Anlama Geliyor?

Ocak zammı 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına dayanarak hesaplanacak. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, 6 enflasyon verisinden 5'i kesinleşmiş olacak.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Geriye sadece 3 Ocak'ta açıklanacak veri kalacak.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları

Merkez Bankası tarafından yapılan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44.81 olarak belirlendi.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu tahmin doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 2024'ün ikinci yarısında yüzde 16.09 olacak.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 11.87 seviyesinde bu da enflasyon farkı ile birlikte yaklaşık yüzde 5.54'lük bir artışa tekabül edecek.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

FKB Anketi Sonuçları

Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'ne göre 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45.20. Bu tahmine göre ikinci yarı enflasyonu yüzde 16.41 olacak.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.41; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12.18'e çıkacak.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AA Finans Anketi Sonuçları

AA Finans tarafından yapılan ankette 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45.07 olarak belirlendi.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu tahmine göre 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 16.31 olacak.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu oranla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 16.31, memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 12.08 olacak.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Zam Oranı ve Maaş Artışı

Eğer tahminler doğrultusunda bir zam gerçekleşirse memurlarda en düşük maaş 39 bin 205 liradan 43 bin 859 liraya, memur emeklilerinde ise 17 bin 588 liradan 19 bin 675 liraya yükselecek.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

FKB anketine göre ise memurların en düşük maaşı 43 bin 980 lira, memur emeklilerinin maaşı ise 19 bin 730 lira olacak.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AA Finans anketine göre de memurların maaşı 43 bin 941 lira memur emeklilerinin maaşı ise 19 bin 712 lira olacak.

EMEKLİYE OCAKTA %16.31 ZAM | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı değişti: SSK-Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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