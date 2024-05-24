Tarım Kredi Market 25-26 Mayıs kataloğu 2024! Hafta sonuna özel %20 indirim müjdesi geldi! Kağıt havlu, tuvalet kağıdı, Ayçiçek yağı, tereyağ...

Tarım Kredi Market, yeni indirim listesini duyurarak tüketicilere büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 25-26 Mayıs ile 8 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirim kampanyası, pek çok temel ihtiyacı karşılayan ürünlerde önemli fiyat avantajları sunuyor. Özellikle kağıt havlu, tuvalet kağıdı, yumurta ve ayçiçek yağı gibi temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor.
Tarım Kredi Kooperatif Market, müşterilerine her zamanki gibi ekonomik ve çekici bir kampanya sunmaya devam ediyor. 25-26 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak yeni indirim listesi ile mutfak alışverişi yapmayı planlayanlar için harika fırsatlar sunuluyor. Tarım Kredi marketine gidenler, temel gıda ürünlerinde büyük indirimlerle karşılaşacaklar. Ayrıca, temizlik ve hijyen ürünlerinde de cazip fiyatlar mevcut.
Yuvarlak Kaşar: 215 TL
Kaşar Peyniri: 215 TL