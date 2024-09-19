SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Tarım Kredi Market 19-30 Eylül indirim kataloğu! İlk kez raflarda: Airfryer 1.999 TL, Akıllı Saat 550 TL, Düzleştirici 399 TL...

Tarım Kredi Market bugüne dek gıda ve temel ihtiyaç ürünleriyle bilinen mağazacılık anlayışını genişleterek teknoloji dünyasına adım atıyor. İlk kez elektronik ürünlerin satışını başlatan market, tablet, cep telefonu ve akıllı saat gibi teknolojik cihazları uygun fiyatlarla tüketicilere sunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 14:19 Güncelleme Tarihi19 Eylül 2024, 14:22
Tarım Kredi Market 19-30 Eylül indirim kataloğu! İlk kez raflarda: Airfryer 1.999 TL, Akıllı Saat 550 TL, Düzleştirici 399 TL... 1

Tarım Kredi Market, Eylül ayı kampanyalarına bir yenisini ekleyerek, ezber bozan bir adım attı. Daha önce gıda ürünleriyle tanınan ünlü market zinciri, ilk kez teknoloji ürünlerini uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi ürünlerin başı çektiği bu kampanya, birçok tüketicinin dikkatini çekti.

Tarım Kredi Market 19-30 Eylül indirim kataloğu! İlk kez raflarda: Airfryer 1.999 TL, Akıllı Saat 550 TL, Düzleştirici 399 TL... 2

Teknoloji Ürünlerinde Büyük İndirimler Başlıyor

Tarım Kredi Market, 15 Eylül itibarıyla Eylül ayı indirimlerine devam ederken, teknolojik ürünlerde de iddialı fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Özellikle yerli markalar olan Mipo ve Hometech'in ürünleri, ilk kez Tarım Kredi Market raflarında yer buluyor. Bu yeni teknoloji ürünleri arasında cep telefonları, tabletler, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar dikkat çekiyor.

Tarım Kredi Market 19-30 Eylül indirim kataloğu! İlk kez raflarda: Airfryer 1.999 TL, Akıllı Saat 550 TL, Düzleştirici 399 TL... 3

Teknoloji severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan marketin fiyatları da oldukça rekabetçi. Öne çıkan ürünler arasında Mipo cep telefonu 8.950 TL, Hometech Alfa 10bT tablet 5.950 TL gibi fiyatlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Polosmart markasının akıllı saati 550 TL, kablosuz kulaklık ise 425 TL'den satışa sunulacak. Bu kampanya, teknoloji ürünlerine ulaşımı kolaylaştırırken aynı zamanda yerli markaları da destekliyor.

SON DAKİKA