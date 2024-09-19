Tarım Kredi Market, Eylül ayı kampanyalarına bir yenisini ekleyerek, ezber bozan bir adım attı. Daha önce gıda ürünleriyle tanınan ünlü market zinciri, ilk kez teknoloji ürünlerini uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi ürünlerin başı çektiği bu kampanya, birçok tüketicinin dikkatini çekti.
Teknoloji Ürünlerinde Büyük İndirimler Başlıyor
Tarım Kredi Market, 15 Eylül itibarıyla Eylül ayı indirimlerine devam ederken, teknolojik ürünlerde de iddialı fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Özellikle yerli markalar olan Mipo ve Hometech'in ürünleri, ilk kez Tarım Kredi Market raflarında yer buluyor. Bu yeni teknoloji ürünleri arasında cep telefonları, tabletler, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar dikkat çekiyor.
Teknoloji severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan marketin fiyatları da oldukça rekabetçi. Öne çıkan ürünler arasında Mipo cep telefonu 8.950 TL, Hometech Alfa 10bT tablet 5.950 TL gibi fiyatlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Polosmart markasının akıllı saati 550 TL, kablosuz kulaklık ise 425 TL'den satışa sunulacak. Bu kampanya, teknoloji ürünlerine ulaşımı kolaylaştırırken aynı zamanda yerli markaları da destekliyor.