1 Tarım Kredi Market, Eylül ayı kampanyalarına bir yenisini ekleyerek, ezber bozan bir adım attı. Daha önce gıda ürünleriyle tanınan ünlü market zinciri, ilk kez teknoloji ürünlerini uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi ürünlerin başı çektiği bu kampanya, birçok tüketicinin dikkatini çekti.

2 Teknoloji Ürünlerinde Büyük İndirimler Başlıyor Tarım Kredi Market, 15 Eylül itibarıyla Eylül ayı indirimlerine devam ederken, teknolojik ürünlerde de iddialı fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Özellikle yerli markalar olan Mipo ve Hometech'in ürünleri, ilk kez Tarım Kredi Market raflarında yer buluyor. Bu yeni teknoloji ürünleri arasında cep telefonları, tabletler, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar dikkat çekiyor.