EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor?

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Emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor. Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı şartlarla tutar 24 bin liraya kadar çıkıyor.