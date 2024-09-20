PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor?

'Emekliler Yılı' kapsamında bankalar promosyon kampanyalarına hız verirken; buna ilaveten ücretsiz hizmet, market, sağlık ve fatura ödemeleri gibi harcamalara indirim ya da para puan fırsatlarını da artırdı...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 07:04 Güncelleme Tarihi20 Eylül 2024, 07:04
EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor? 1

Emeklilere, dul ve yetimlere bankalar tarafından sunulan fırsatlar büyüyor. 'Emekliler Yılı' kapsamında harekete geçen bankalar, bir yandan promosyon kampanyalarına hız verirken, diğer yandan da emeklilere sunduğu faydaları artırdı.

EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor? 2

Ücretsiz hizmetler, kartla harcamalarda indirim ya da para puan kazanma gibi imkanlar çoğaldı.

EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor? 3

Emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor. Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı şartlarla tutar 24 bin liraya kadar çıkıyor.

SON DAKİKA