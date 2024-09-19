Örneğin, Enpara yeni müşterilerine 3 ay vadeli 10.000 TL faizsiz kredi imkânı sağlarken, ING Bank 6 ay vadeli 15.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi veriyor. Albaraka Türk, Denizbank, Akbank gibi bankalar da çeşitli vadeler ve kredi miktarlarıyla dikkat çeken fırsatlar sunuyor.

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Faizsiz Kredi Kampanyalarının Şartları Neler?

Her ne kadar faizsiz kredi fırsatları cazip görünse de, her banka belirli koşullar arıyor. Bu koşullar genellikle kredi notuna ve bankanın müşteri edinme stratejilerine göre değişiklik gösteriyor. Çoğu banka, kampanyadan yalnızca yeni müşterilerinin yararlanmasını sağlıyor ve dijital bankacılık üzerinden başvuru yapılmasını şart koşuyor.