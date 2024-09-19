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50 bin TL'ye varan nakit fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? TEB, Akbank, Garanti...

Faizsiz kredi fırsatları vatandaşlar için alternatif olurken bankalar bu alandaki kampanyalarını daha da güçlendirmeye başladı. Eylül ayıyla beraber sıfır faizli kredi imkanları da genişletildi ve tutarlar da artırıldı. Peki, hangi bankalar sıfır faizli kredi fırsatını sunuyor? Faizsiz kredi almak için gerekli şartlar neler? İşte konuya dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 08:11 Güncelleme Tarihi19 Eylül 2024, 08:12
50 bin TL’ye varan nakit fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? TEB, Akbank, Garanti... 1

Bankalar arasında faizsiz kredi rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar, sıfır faizli kredi kampanyaları sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabilme fırsatını yakalarken, bankalar da müşteri kazanma yarışına girdi.

50 bin TL’ye varan nakit fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? TEB, Akbank, Garanti... 2

Örneğin, Enpara yeni müşterilerine 3 ay vadeli 10.000 TL faizsiz kredi imkânı sağlarken, ING Bank 6 ay vadeli 15.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi veriyor. Albaraka Türk, Denizbank, Akbank gibi bankalar da çeşitli vadeler ve kredi miktarlarıyla dikkat çeken fırsatlar sunuyor.

50 bin TL’ye varan nakit fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? TEB, Akbank, Garanti... 3

Faizsiz Kredi Kampanyalarının Şartları Neler?

Her ne kadar faizsiz kredi fırsatları cazip görünse de, her banka belirli koşullar arıyor. Bu koşullar genellikle kredi notuna ve bankanın müşteri edinme stratejilerine göre değişiklik gösteriyor. Çoğu banka, kampanyadan yalnızca yeni müşterilerinin yararlanmasını sağlıyor ve dijital bankacılık üzerinden başvuru yapılmasını şart koşuyor.

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