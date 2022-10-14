Tarım Kredi Kooperatifleri’nden bakkal projesi! Ucuz ürünler artık bakkallarda!

Sabah'ta yer alan habere göre, Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Aydın, Tarım Market'te 1.600 ürün satıldığını, bunun 600'ünü kendilerinin ürettiğini belirterek, "Halen 1.300 noktada hizmet veriyoruz. Yılsonunda satış noktasını bir an önce artırmak güç. O nedenle bakkal projesine başlıyoruz" mesajı verdi.

250 ÜRÜN DAHA DÜŞÜK FİYATTA

Son dönemde basında Tarım Kredi Marketleri'nin ürün fiyatlarının diğer zincir marketlerden daha pahalı olduğuna yönelik haberler yapıldığına işaret eden Aydın, şunları söyledi: "Bizim birinci kalite ürünümüzü, X marketin üçüncü kalite ürünüyle karşılaştırıyorlar. Bu doğru değil. 3 çeşit kahve, 5 çeşit çay, 8 çeşit pirinç var. Biz 250 kadar ürünü rakiplerden daha alt fiyata satıyoruz. Yapamadığımız işten dolayı dayak atabilirsiniz. Ama burada rakiplerle ciddi rekabet halindeyiz" diye konuştu.