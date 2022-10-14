Ailelere 1.250 TL destek parası! Ödemeler bu hafta PTT’den direkt teslim ediliyor! 12 ay boyunca karşılıksız alınacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında aylık ödemeleri 850- bin 250 liraya yükselttiklerini hatırlatarak, "İlk ödememizde 831 bini aşkın vatandaşımıza ödeme yapmıştık ve 427.9 milyon lira ödedik. Eylül'de ikinci ödememizde 1.6 milyon haneye 882.7 milyon verdik. Bu ayki ödememiz de 2 milyondan fazla vatandaşımıza yapılacak" dedi.