Ailelere 1.250 TL destek parası! Ödemeler bu hafta PTT'den direkt teslim ediliyor! 12 ay boyunca karşılıksız alınacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...
Devlet tarafından sağlanan desteklere yenileri eklendi. Bunlardan biri de aile desteği. Dar gelirli vatandaşlara yardımlar son sürat devam ediyor. Aile desteğinin 850 ile 1.250 liraya yükseltildiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3. faz ödemelerinin bu hafta başlayacağını duyurdu. Henüz başvurmamış aileler şartları ve detayları merak etmeye başladı. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte tüm detaylar!
14.10.2022 09:53 - Son Güncelleme: 14.10.2022 09:53
Devlet tarafından dar gelirli ailelere destek ödemesi yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile desteğinin 850-bin 250 liraya yükseltildiğini belirterek, üçüncü faz ödemelerin bu hafta başlayacağını söyledi. Peki, kimler aile destek ödemelerinden yararlanacak? İşte ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında aylık ödemeleri 850- bin 250 liraya yükselttiklerini hatırlatarak, "İlk ödememizde 831 bini aşkın vatandaşımıza ödeme yapmıştık ve 427.9 milyon lira ödedik. Eylül'de ikinci ödememizde 1.6 milyon haneye 882.7 milyon verdik. Bu ayki ödememiz de 2 milyondan fazla vatandaşımıza yapılacak" dedi.