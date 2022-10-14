Emeklilikte yaşa takılmadan maaş bağlanacak! 28-29-30 yaşında 10 yıl + 1800 gün primle erken emeklilik ŞEMASI!
10 yıl sigortayla emekli olabilir miyim, erken emeklilik mümkün mü sorularına yanıt geldi! 10 yıl çalışanlar ve 10 yıllık sigortasını tamamlayanlar bazı durumlarda erken emekli olabiliyor. SGK'ya yazı götürerek maaş bağlatmak mümkün! 1800 gün primle emeklilik zor değil! Yaklaşık 6 milyon Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaş EYT düzenlemesini beklerken erken emeklilik isteyenler de yollarını ve seçeneklerini araştırıyor. Bu noktada müjde gibi detaylar dikkat çekiyor. Özellikle 10 yıl sigortalılık + 1800 gün primle emeklilik şansı yoğun ilgi görüyor. İşte merak edilenler...
14.10.2022 15:43 - Son Güncelleme: 14.10.2022 15:44
10 yıl sigortayla emekli olma şansı yakalayın! Erken emeklilik şartları belirlendi. Milyonlarca çalışan erken emekli olmanın yollarını araştırıyor. Öncelikle şunu belirtelim ki bazı durumlarda çalışanlar erken emekli olabiliyor. İstisnai durumlarda planlanan, hesaplanan emeklilik döneminden daha kısa sürede emekliliğe kavuşmak mümkün. Bilindiği üzere ülkemizde emekli olmak için 3 temel şart aranıyor. Fakat çalışanların bir kısmı yaşı daha erkene çekebiliyor. Gelin detaylara birlikte bakalım!