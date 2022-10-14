Emeklilikte yaşa takılmadan maaş bağlanacak! 28-29-30 yaşında 10 yıl + 1800 gün primle erken emeklilik ŞEMASI!

10 yıl sigortayla emekli olma şansı yakalayın! Erken emeklilik şartları belirlendi. Milyonlarca çalışan erken emekli olmanın yollarını araştırıyor. Öncelikle şunu belirtelim ki bazı durumlarda çalışanlar erken emekli olabiliyor. İstisnai durumlarda planlanan, hesaplanan emeklilik döneminden daha kısa sürede emekliliğe kavuşmak mümkün. Bilindiği üzere ülkemizde emekli olmak için 3 temel şart aranıyor. Fakat çalışanların bir kısmı yaşı daha erkene çekebiliyor. Gelin detaylara birlikte bakalım!