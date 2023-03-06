Tarım Kredi Kooperatif marketlerine bugün giden havada kapacak! Aktüel ürünler kataloğu az evvel sergilendi! Çamaşır deterjanı 104,90 TL!

Tarım Kredi 5 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın indirimli ürünleri raflara düştü. Kooperatif marketleri yeni fırsat ürünlerini sergiledi. Peki bugün hangi ürünler indirimde? ''Fiyatlarımızı indirdik'' diyen Tarım Kredi zincir marketleri 14 Mart'a kadar Filiz çayı 199.90'a, poşet çayı 45.90'a, küp şekeri 24 TL'ye, toz şekeri 105 TL'ye, çamaşır deterjanını 104,90 TL'ye, üzüm pekmezini 35 TL'ye, zeytini 99,90 TL'ye satıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 5-14 Mart 2023 fiyat listesi...