Hastanelere 469 kişi alınacak, başladı! Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı bekleyenlere İŞKUR MÜJDESİ!

Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi gündemde sıkça araştırılırken güncel hastane personel alımları da yoğun ilgi görüyor. Bakanlığı yanı sıra İŞKUR aracılığı ile sekreter, hasta bakıcı, hemşire, hasta kayıt, temizlik personeli ,güvenlik görevlisi ve daha bir çok unvanda alım yapılacak. Başvuru şartları arasında en az ilkokul mezunu şartı, 18 yaş üstü olma zorunluluğu yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım tarihiyle ilgili olarak henüz net bir tarih paylaşılmazken Bakan Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte alımlar hakkında tüm detaylar...