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Haberler Ekonomi Emekliye (SSK, Bağkur) 6.702 TL, Memura 12.632 TL MAAŞ! Temmuz 2023'te %55 EK ZAM+ İntibak netleşiyor!

Emekliye (SSK, Bağkur) 6.702 TL, Memura 12.632 TL MAAŞ! Temmuz 2023'te %55 EK ZAM+ İntibak netleşiyor!

Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler şimdi de Temmuz zammı için araştırmalara başladı. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan 2 veriyle beraber Temmuz zammı dönemi için ilk ipucu gelmeye başladı. Peki, Temmuz 2023'te SSK, Bağkur emeklileri kaç TL zam alacak? Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi sonrası emekli maaş hesabı 2023!

takvim.com.tr
06.03.2023 09:15 - Son Güncelleme: 06.03.2023 09:16
Temmuz 2023’te %55 EK ZAM netleşiyor! Emekliye SSK, Bağkur 6.702 TL, Memura 12.632 TL MAAŞ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c YENİ maaş çizelgesi!

Milyonlarca emekli 2. zamma yaklaşırken Temmuz 2023 aylıklarını merak ediyor. Şimdi yaklaşık 14 milyon emekli ve 4.5 milyon memurun gözü Temmuz zammında. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Esnaf emeklisi, 2000'den önce emekli olan ve SSK'lıların en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli, memur maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin. İşte emekli memur meslek meslek maaş hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Temmuz 2023’te %55 EK ZAM netleşiyor! Emekliye SSK, Bağkur 6.702 TL, Memura 12.632 TL MAAŞ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c YENİ maaş çizelgesi!

ŞUBAT AYI ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 oldu.

Temmuz 2023’te %55 EK ZAM netleşiyor! Emekliye SSK, Bağkur 6.702 TL, Memura 12.632 TL MAAŞ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c YENİ maaş çizelgesi!

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 5.456 TL

Yeni: 6.001 TL

Temmuz 2023’te %55 EK ZAM netleşiyor! Emekliye SSK, Bağkur 6.702 TL, Memura 12.632 TL MAAŞ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c YENİ maaş çizelgesi!

SSK (2000 öncesi)

Eski: 6.093 TL

Yeni: 6.702 TL

Temmuz 2023’te %55 EK ZAM netleşiyor! Emekliye SSK, Bağkur 6.702 TL, Memura 12.632 TL MAAŞ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c YENİ maaş çizelgesi!

En düşük Emekli: 5.500 TL

Yeni: 6.050 TL

*Not: En düşük emekli maaşı alt sınırı düzenleme ile belirleniyor.

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