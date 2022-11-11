Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYATI! 86,90'dan düştü! 11-15 Kasım indirimli ürünleri belli oldu!
Tarım Kredi marketlerinde bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Her ay listesini güncelleyen zincir marketleri Kasım ayına özel yağ, bakliyat, çay, et ve süt ürünlerinde dikkat çeken indirimler uyguladı. Diğer zincir marketlere fark atan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Lipton Yellow Label Dökme Çay 1000 gr 86, 90'dan 75,40'a düştü. TK Anadolu Ayçiçek yağı 2 lt 65 TL'den satılmaya başlandı. Peki bu hafta Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirimde? İşte 11-15 Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel ürünler kataloğu LİSTE LİSTE FİYATLARI!
11.11.2022 11:33 - Son Güncelleme: 11.11.2022 11:34
11-15 Kasım Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ gündemde yer alıyor. Bugün alışverişe çıkacak olan binlerce kişi Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünlerin indirime girdiğini merak ediyor. Kasım ayında onlarca gıda ürünü indirimli fiyatıyla satılmaya başlandı. Son tarih 15 Kasım 2022 olarak duyuruldu. Bu tarihe kadar aşağıdaki bulunan tüm ürünler çok ucuz fiyata satılacak. 86,90'dan düştü! Bakliyat, ayçiçek, tüm markalar...