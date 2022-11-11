Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYATI! 86,90'dan düştü! 11-15 Kasım indirimli ürünleri belli oldu!

11-15 Kasım Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ gündemde yer alıyor. Bugün alışverişe çıkacak olan binlerce kişi Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünlerin indirime girdiğini merak ediyor. Kasım ayında onlarca gıda ürünü indirimli fiyatıyla satılmaya başlandı. Son tarih 15 Kasım 2022 olarak duyuruldu. Bu tarihe kadar aşağıdaki bulunan tüm ürünler çok ucuz fiyata satılacak. 86,90'dan düştü! Bakliyat, ayçiçek, tüm markalar...