Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 1-15 Kasım 2022 KATALOĞU! Temel ihtiyaç ürünlerinde DEV İNDİRİM! 7,90 TL'den başlıyor! Yağ, peynir, süt, sucuk...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 1-15 Kasım 2022 kataloğunu yayınlandı. Bu ay temel ihtiyaç ürünlerinde dev indirim başladı. Peynir, sucuk, yağ, süt, sucuk fiyatları uygun fiyatlarla raflara yansıylacak. Kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesi Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki, hangi ürünlerde indirim var? İşte 1-15 Kasım 2022 KATALOĞU haberimizde!
01.11.2022 10:49 - Son Güncelleme: 01.11.2022 10:54
1-15 KASIM 2022 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-15 Kasım tarihleri arasında yağ, süt, peynir ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
İşte o liste...