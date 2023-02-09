Kahve makinesi 699 TL, 5 çeşit maske 19, 50'ye düştü! 8 kg deterjan, 24'lü tuvalet kağıdı... 7-10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünleri güncellendi!

BİM GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!BİM 7 ve 10 Şubat için ayrı ayrı aktüel katalog yayımlandı. BİM zincir marketlerinde 14 Şubat Sevgililer Günü indirimi de ayrıca dikkat çekti. Kahve makinesinden makyaj ürünlerine kadar envai çeşit üründe dev indirim uygulandı. İşte BİM indirimli ürünlerin tamamı...