Kahve makinesi 699 TL, 5 çeşit maske 19, 50'ye düştü! 8 kg deterjan, 24'lü tuvalet kağıdı... 7-10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünleri güncellendi!
BİM 8 şubattan itibaren onlarca ürünü indirimli fiyatıyla satmaya başladı. 7 Şubat ve 10 Şubat için ayrı ayrı katalog yayımlayan BİM zincir marketleri hem gıda hem elektronik ürünlerde indirim kampanyası başlattı. Buna göre bu hafta BİM mağazalarına gidenler sütlü Türk kahvesi makinasını 699 TL'ye, kışlık ayakkabıyı 219 TL'ye, kol saatini 699 TL'ye alabilecek. İşte BİM yeni Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu...
09.02.2023 09:40 - Son Güncelleme: 09.02.2023 09:41
BİM GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!BİM 7 ve 10 Şubat için ayrı ayrı aktüel katalog yayımlandı. BİM zincir marketlerinde 14 Şubat Sevgililer Günü indirimi de ayrıca dikkat çekti. Kahve makinesinden makyaj ürünlerine kadar envai çeşit üründe dev indirim uygulandı. İşte BİM indirimli ürünlerin tamamı...