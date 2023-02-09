Emekliye çift maaş gibi ÖDEME! 4a, 4b, 4c Şubat ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Halkbank, Ziraat, Vakıf, Garanti, ING...
Emekliler ister kamu ister özel bankalardan her yıl promosyon ödemesi alıyor. EYT düzenlemesi ile emekli olacak vatandaşların da katılımıyla promosyon alan emekli sayısı artacak. Peki hangi banka ne kadar promosyon dağıtıyor? İşte banka banka güncel promosyon miktarı...
EYT yasası için geri sayım sürerken milyonlarca vatandaşın gözü promosyon ödemelerinde. En yüksek promosyonu almak isteyenler hangi banka şubat ayında ne kadar promosyon ödesi yapıyor sorusuna yanıt arıyor. Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile promosyon veriyor. Yeni liste yayımlandı. Emeklinin cebini bayram ettirecek promosyon kampanyası çok konuşuldu. EYT, SSK, Bağ-Kur'luya çift maaş gibi ödeme alacak. İşte 4a, 4b, 4c Şubat ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Halkbank, Ziraat, Vakıf, Garanti, ING, İş Bankası...
* FİBABANKA: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.
* GARANTİ BBVA: Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 31 Mart'a kadar toplam en az 500 lira harcama yapanlar, en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanıyor. Ayrıca internet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.