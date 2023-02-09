Emekliye çift maaş gibi ÖDEME! 4a, 4b, 4c Şubat ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Halkbank, Ziraat, Vakıf, Garanti, ING...

* GARANTİ BBVA: Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 31 Mart'a kadar toplam en az 500 lira harcama yapanlar, en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanıyor. Ayrıca internet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.

