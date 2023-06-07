Tarım Kredi 6-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ! 2.si bedava gibi 16,50! Kola, sabun... Kooperatif marketleri 37 üründe fiyatları az evvel düşürdü!
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 6-15 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Vatandaşlar, bu fırsatları kaçırmamak için hemen kataloğu incelemek için kolları sıvadı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin güncel kataloğu, internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bu hafta Tarım Kredi'de indirime giren ürünler, mercek altına alındı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 6-15 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tam liste haberimizde.
07.06.2023 14:06 - Son Güncelleme: 07.06.2023 14:06
Kooperatif marketleri duyurdu 37 üründe fiyatlar düşürüldü Tarım Kredi marketlerinin 6-15 Haziran 2023 fiyat listesi yayımlandı. Bu fiyatları görenler zincir marketlerine akın ediyor. Henüz aktüel ürünler kataloğunu incemeyenler de internet arama motorlarında 'Tarım Kredi'de bu hafta hangi ürünler indirime girdi?'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Coca Cola, bakliyat ürünleri, abur cubur, sabun daha neler neler! İşte Tarım Kredi 6-15 Haziran 2023 fiyat listesinin tamamı...