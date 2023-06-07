Tarım Kredi 6-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ! 2.si bedava gibi 16,50! Kola, sabun... Kooperatif marketleri 37 üründe fiyatları az evvel düşürdü!

Kooperatif marketleri duyurdu 37 üründe fiyatlar düşürüldü Tarım Kredi marketlerinin 6-15 Haziran 2023 fiyat listesi yayımlandı. Bu fiyatları görenler zincir marketlerine akın ediyor. Henüz aktüel ürünler kataloğunu incemeyenler de internet arama motorlarında 'Tarım Kredi'de bu hafta hangi ürünler indirime girdi?'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Coca Cola, bakliyat ürünleri, abur cubur, sabun daha neler neler! İşte Tarım Kredi 6-15 Haziran 2023 fiyat listesinin tamamı...