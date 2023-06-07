3.368 TL taksitle 2+1 3+1 82.555 TL peşinatla satılık sıfır daire! 180 ay vade... Tarih belli oldu! TOKİ'den 36 il için Haziran konut kampanyası başladı!
TOKİ'nin yeni projeleriyle ilgili daha fazla bilgiye ve başvuru detaylarına resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın bu fırsatları takip etmelerini öneririz. TOKİ'nin ucuz konut projeleriyle, alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştirmek ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek amaçlanmaktadır. Herkesin nitelikli bir konuta erişim sağlaması, TOKİ'nin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), hız kesmeden Türkiye genelinde vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapma çalışmalarına devam ediyor. Ucuz ev sahibi olma fırsatını arayanlar, 2023 Haziran ayına özel TOKİ kampanyalarını takip ediyor. TOKİ, şu anda 56 şehirde projelerini sürdürüyor ve 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2023 Haziran ayı için uygun fiyatlı 2+1 ve 3+1 dairelerin listesi...
YENİ TAKVİM
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Haziran ve Temmuz ayları için yeni ihale takvimini duyurarak, 36 ilde yeni konut seferberliği için fırsatlar sunuyor.
TOKİ'nin duyurduğu yeni takvimle birlikte, Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenecek olan ihalelerle birlikte ucuz konut üretimi için önemli adımlar atılacak.