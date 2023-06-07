3.368 TL taksitle 2+1 3+1 82.555 TL peşinatla satılık sıfır daire! 180 ay vade... Tarih belli oldu! TOKİ’den 36 il için Haziran konut kampanyası başladı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), hız kesmeden Türkiye genelinde vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapma çalışmalarına devam ediyor. Ucuz ev sahibi olma fırsatını arayanlar, 2023 Haziran ayına özel TOKİ kampanyalarını takip ediyor. TOKİ, şu anda 56 şehirde projelerini sürdürüyor ve 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2023 Haziran ayı için uygun fiyatlı 2+1 ve 3+1 dairelerin listesi...