Onlara 2 yolla emeklilik kapısı açıldı! EYT'de torbadaki kritik grup ortaya çıktı!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin 28 Şubat günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Salı günü TBMM Genel Kurulu'nun toplanması beklenirken, EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen pek çok kişi borçlanma, ihya gibi yollara başvuruyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir çok detay öne çıkıyor. İşte vatandaşların merak ettiği sorular ve yanıtları.
Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor. 28 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'na gelecek olan düzenleme ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, yeni detaylar da EYT'liler tarafından yoğun ilgi görüyor. EYT ile emekli olmak için ihya ve borçlanma gibi yollara başvuranlar bulunuyor. Peki Borçlanma ve ihya için başvuranlar ödemeyi ne kadar sürede yapmalı? Prim günüm yetmiyor. İlave borçlanma imkanı var mı? Hem SSK hem Bağ-Kur'lu çalışıp borçlananların primleri hangi statüye ekleniyor? İşte detaylar...
Son dakika EYT haberleri...
EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar primlerini tamamladıklarında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacaklar.
BORÇLANMA VE İHYA İÇİN BAŞVURANLAR ÖDEMEYİ NE KADAR SÜREDE YAPMALI?
Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme yapmak zorunda kalmamak için borçlanmayı ödeme tebligatından itibaren 1, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyor. Eğer depremden etkilenen illerdeyseniz durum farklı. Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. 1 Ocak'tan önce başvuru yapmış olanlar brüt 6 bin 471 liralık asgari ücret üzerinden ödemesini yapabilecek. 1 Ocak'tan sonra başvuranların ise ödemesi brüt 10 bin 8 liralık asgari ücret üzerinden hesaplanacak.