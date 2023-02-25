Onlara 2 yolla emeklilik kapısı açıldı! EYT'de torbadaki kritik grup ortaya çıktı!

Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor. 28 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'na gelecek olan düzenleme ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, yeni detaylar da EYT'liler tarafından yoğun ilgi görüyor. EYT ile emekli olmak için ihya ve borçlanma gibi yollara başvuranlar bulunuyor. Peki Borçlanma ve ihya için başvuranlar ödemeyi ne kadar sürede yapmalı? Prim günüm yetmiyor. İlave borçlanma imkanı var mı? Hem SSK hem Bağ-Kur'lu çalışıp borçlananların primleri hangi statüye ekleniyor? İşte detaylar...