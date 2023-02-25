BAŞVURU EKRANI E-DEVLET! DEPREMZEDE KİRA YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Depremzede kira yardımı ne kadar, kimlere verilecek?
Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören 10 il için kira ve taşınma yardımı yapılacak. Depremzedeler, E-Devlet üzerinden kira ve taşınma yardımı başvurusu yapabiliyor. Peki, deprem kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Kira yardımı kimlere verilir? İşte yanıtları...
Kira yardımı başvuru şekli, şartları ve ne zaman yatacağı merak ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit edilen ev sahibi veya kiracılara Afetzede Barınma Desteği sağlanacak. Bakan Kurum, "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi." dedi. Peki Depremzede kira yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Depremzede kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman verilecek? İşte tüm detaylar...
DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR?
Deprem nedeniyle hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacak.
AFAD'DAN AÇIKLAMA!
Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:
"Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır.
Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."