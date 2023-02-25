BAŞVURU EKRANI E-DEVLET! DEPREMZEDE KİRA YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Depremzede kira yardımı ne kadar, kimlere verilecek?

Kira yardımı başvuru şekli, şartları ve ne zaman yatacağı merak ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit edilen ev sahibi veya kiracılara Afetzede Barınma Desteği sağlanacak. Bakan Kurum, "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi." dedi. Peki Depremzede kira yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Depremzede kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman verilecek? İşte tüm detaylar...