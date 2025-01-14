Tarım Kredi 14-20 Ocak indirimli aktüel kataloğu! Tavuk Baget 94,90 TL, 3 KG Altın Filiz Çay 439,90 TL’ye düştü

Tarım Kredi Koop Market, 14 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceği dev kampanyalarla tüm alışveriş severlere büyük fırsatlar sunuyor. Gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanan cazip indirimler herkesin bütçesine hitap ediyor. Bu özel hafta boyunca hem ihtiyaç duyduğunuz ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilir hem de karlı alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.

Ev temizliğine dair ihtiyacınız olan pek çok ürün, bu hafta Tarım Kredi Koop Market'te büyük fırsatlarla satışa sunuluyor. Solo Kağıt Havlu Bambu 16'lı, sadece 149,90 TL'ye satılarak ev temizliğinize katkı sağlıyor. Ayrıca Alo Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 4 kg, 219,90 TL'lik fiyatıyla hem etkili temizlik hem de ekonomik bir çözüm sunuyor.