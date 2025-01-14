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Tarım Kredi 14-20 Ocak indirimli aktüel kataloğu! Tavuk Baget 94,90 TL, 3 KG Altın Filiz Çay 439,90 TL'ye düştü

Tarım Kredi Market müşterilerine yönelik yeni kampanya günleriyle gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirimler sunuyor. Özellikle ekonomik açıdan avantajlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsatlar tüm Tarım Kredi mağazalarında ve online platformlarda geçerli. İşte 14-20 Ocak arası geçerli olacak indirimli katalog...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:29 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:29
Tarım Kredi 14-20 Ocak indirimli aktüel kataloğu! Tavuk Baget 94,90 TL, 3 KG Altın Filiz Çay 439,90 TL’ye düştü

Tarım Kredi Koop Market, 14 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceği dev kampanyalarla tüm alışveriş severlere büyük fırsatlar sunuyor. Gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanan cazip indirimler herkesin bütçesine hitap ediyor. Bu özel hafta boyunca hem ihtiyaç duyduğunuz ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilir hem de karlı alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.

Tarım Kredi 14-20 Ocak indirimli aktüel kataloğu! Tavuk Baget 94,90 TL, 3 KG Altın Filiz Çay 439,90 TL’ye düştü

Ev temizliğine dair ihtiyacınız olan pek çok ürün, bu hafta Tarım Kredi Koop Market'te büyük fırsatlarla satışa sunuluyor. Solo Kağıt Havlu Bambu 16'lı, sadece 149,90 TL'ye satılarak ev temizliğinize katkı sağlıyor. Ayrıca Alo Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 4 kg, 219,90 TL'lik fiyatıyla hem etkili temizlik hem de ekonomik bir çözüm sunuyor.

Tarım Kredi 14-20 Ocak indirimli aktüel kataloğu! Tavuk Baget 94,90 TL, 3 KG Altın Filiz Çay 439,90 TL’ye düştü

TABAKLI TAVUK BAGET - 94,90 TL

Tarım Kredi 14-20 Ocak indirimli aktüel kataloğu! Tavuk Baget 94,90 TL, 3 KG Altın Filiz Çay 439,90 TL’ye düştü

TARIM KREDİ ALTIN FİLİZ ÇAY (3 KG) 439,90 TL

Tarım Kredi 14-20 Ocak indirimli aktüel kataloğu! Tavuk Baget 94,90 TL, 3 KG Altın Filiz Çay 439,90 TL’ye düştü

RİZE TURİST ÇAY: 198,50 TL

TOZ ŞEKER: 169,00 TL

Tarım Kredi 14-20 Ocak indirimli aktüel kataloğu! Tavuk Baget 94,90 TL, 3 KG Altın Filiz Çay 439,90 TL’ye düştü

ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ: 119,90 TL

Tarım Kredi 14-20 Ocak indirimli aktüel kataloğu! Tavuk Baget 94,90 TL, 3 KG Altın Filiz Çay 439,90 TL’ye düştü

TOZ DETERJAN: 219,90 TL

Tarım Kredi 14-20 Ocak indirimli aktüel kataloğu! Tavuk Baget 94,90 TL, 3 KG Altın Filiz Çay 439,90 TL’ye düştü

KAĞIT HAVLU BAMBU (16'LI): 149,90 TL

Tarım Kredi 14-20 Ocak indirimli aktüel kataloğu! Tavuk Baget 94,90 TL, 3 KG Altın Filiz Çay 439,90 TL’ye düştü

GOFRİK: 19,45 TL