Ocak 2025 ayına ait maaş bilgileri kamu çalışanları için E-Bordro sistemi üzerinden erişilebilir hale geldi. Devlet memurları, her ay olduğu gibi E-Devlet platformu üzerinden maaş bordrolarını kolayca görüntüleyebilecekler. E-Bordro sorgulama ekranı memurların maaşlarına dair tüm detayları sunuyor ve işlemleri hızlandırıyor.
E-Bordro Maaş Sorgulama Nasıl Yapılır?
E-Bordro maaş sorgulama işlemi, kullanıcıların hızlı bir şekilde maaş bilgilerine ulaşmalarını sağlayan bir süreçtir.
Ocak 2025 maaş bordrosu sorgulama işlemi için E-Devlet üzerinden aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
E-Devlet Sistemine Giriş Yapın: İlk olarak, www.turkiye.gov.tr adresine gidin ve ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
Giriş Yöntemini Seçin: Açılan ekranda, e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden birini kullanarak sisteme giriş yapın.
E-Devlet Şifresi ile Giriş Yapın: E-Devlet şifresi kullanarak giriş yapmak isterseniz, T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girin ve "Sisteme Giriş Yap" butonuna tıklayın.
E-Bordro Araması Yapın: Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler kısmında veya üstteki arama bölümünde "e-Bordro" yazarak hizmeti arayın.
Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama Sayfasına Gidin: Arama sonuçlarından "Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama" hizmetine tıklayın. Bu sayfada Ocak 2025 maaş bordronuzu seçerek görüntüleyebilirsiniz.
Maaş Bordronuzu Yazdırın: Maaş bilgilerinizi görüntüledikten sonra, aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonuna tıklayarak bordronuzu yazdırabilirsiniz.
E-Bordro Hangi Çalışanlar İçin Geçerli?
E-Bordro, sadece devlet memurlarına hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetten yararlanabilmek için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı Kanun'a tabi olmanız gerekiyor. Ayrıca, sözleşmeli çalışanlar, 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne göre E-Bordro hizmetinden yararlanamamaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşları dışında, özel sektörde çalışanlar maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden veya insan kaynakları departmanlarından temin edebilirler.
E-Bordro Sorgulama Ekranı Ne Zaman Yayınlanır?
E-Bordro maaş sorgulama ekranı her ayın ortasında güncellenir ve maaş bilgilerinin belirli tarihlerde memurlara sunulması sağlanır. 2025 yılı Ocak ayında da maaş bordrosu E-Devlet üzerinden yayınlanmaya başlandı. Memurlar, maaş bilgilerini takip edebilecekleri bu platforma her zaman erişim sağlayabiliyor.