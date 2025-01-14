E-Bordro Hangi Çalışanlar İçin Geçerli?

E-Bordro, sadece devlet memurlarına hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetten yararlanabilmek için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı Kanun'a tabi olmanız gerekiyor. Ayrıca, sözleşmeli çalışanlar, 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne göre E-Bordro hizmetinden yararlanamamaktadır.