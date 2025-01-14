SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

2025 yılının Ocak ayına ait maaş bordrosu bilgileri devlet memurları için her ay olduğu gibi "E-Bordro" sistemi üzerinden erişilebilir hale geldi. Maliye Bakanlığı'nın denetiminde yayınlanan bu maaş sorgulama ekranı memurların maaş bilgilerini kolayca öğrenmelerini sağlayan bir platform olarak kullanılıyor. Devlet memurları maaşlarına dair ayrıntılara ulaşmak için E-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 10:19 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 10:19
e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

Ocak 2025 ayına ait maaş bilgileri kamu çalışanları için E-Bordro sistemi üzerinden erişilebilir hale geldi. Devlet memurları, her ay olduğu gibi E-Devlet platformu üzerinden maaş bordrolarını kolayca görüntüleyebilecekler. E-Bordro sorgulama ekranı memurların maaşlarına dair tüm detayları sunuyor ve işlemleri hızlandırıyor.

e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

E-Bordro Maaş Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Bordro maaş sorgulama işlemi, kullanıcıların hızlı bir şekilde maaş bilgilerine ulaşmalarını sağlayan bir süreçtir.

e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

Ocak 2025 maaş bordrosu sorgulama işlemi için E-Devlet üzerinden aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

E-Devlet Sistemine Giriş Yapın: İlk olarak, www.turkiye.gov.tr adresine gidin ve ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

Giriş Yöntemini Seçin: Açılan ekranda, e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden birini kullanarak sisteme giriş yapın.

e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

E-Devlet Şifresi ile Giriş Yapın: E-Devlet şifresi kullanarak giriş yapmak isterseniz, T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girin ve "Sisteme Giriş Yap" butonuna tıklayın.

e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

E-Bordro Araması Yapın: Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler kısmında veya üstteki arama bölümünde "e-Bordro" yazarak hizmeti arayın.

e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama Sayfasına Gidin: Arama sonuçlarından "Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama" hizmetine tıklayın. Bu sayfada Ocak 2025 maaş bordronuzu seçerek görüntüleyebilirsiniz.

e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

Maaş Bordronuzu Yazdırın: Maaş bilgilerinizi görüntüledikten sonra, aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonuna tıklayarak bordronuzu yazdırabilirsiniz.

e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

E-Bordro Hangi Çalışanlar İçin Geçerli?

E-Bordro, sadece devlet memurlarına hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetten yararlanabilmek için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı Kanun'a tabi olmanız gerekiyor. Ayrıca, sözleşmeli çalışanlar, 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne göre E-Bordro hizmetinden yararlanamamaktadır.

e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

Kamu kurum ve kuruluşları dışında, özel sektörde çalışanlar maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden veya insan kaynakları departmanlarından temin edebilirler.

e Bordro Sorgulama 2025 | 4C, memur maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet maaş görüntüleme ekranı

E-Bordro Sorgulama Ekranı Ne Zaman Yayınlanır?

E-Bordro maaş sorgulama ekranı her ayın ortasında güncellenir ve maaş bilgilerinin belirli tarihlerde memurlara sunulması sağlanır. 2025 yılı Ocak ayında da maaş bordrosu E-Devlet üzerinden yayınlanmaya başlandı. Memurlar, maaş bilgilerini takip edebilecekleri bu platforma her zaman erişim sağlayabiliyor.

E-BORDRO SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ