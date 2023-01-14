Tarım Kredi 13-31 OCAK FİYAT LİSTESİ! En ucuzu 5.90'a satışta! Tavuk, pirinç, yağ, tuvalet kağıdı... 43 G 1 alana 2.'si bedava az evvel başladı!

Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu yayımlandı. 2023 yılının 1. kampanyasını duyuran zincir marketleri 13-31 Ocak fiyat listesini açıkladı. Aktüel ürünler kataloğunda çay, çocuk bezi, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, sabun, maden suyu, bulaşık deterjanı, gofret, peynir, zeytin, tavuk, sucuk, köfte salam, helva, bezelye, ıspanak, ve daha onlarca ürün yer alıyor. En düşük fiyat 5.90 olarak kaydedildi. Kent tofita 43 G 1 alana 2.'si bedava! Tavuk, pirinç, fındık yağı, tuvalet kağıdı...