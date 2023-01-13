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EMEKLİYE ‘İLAVE’ ZAM! 2.602 TL artışı kimler alacak? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?

Tüm emeklilerin maaşı bu ay yüzde 30 artıyor. Bazı SSK ve Bağ-Kur emeklileri taban aylık, memur emeklileri de ek gösterge düzenlemesiyle ikinci zammı alıyor. Ancak zamlar bununla sınırlı değil. Bir artış da emekli doktorlara geldi. Emekli doktorların ilave ödemesi 2 bin 602 lira artışla 11 bin 275 liraya kadar çıkıyor.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
13.01.2023 12:13 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:17
EMEKLİYE ‘İLAVE’ ZAM! 2.602 TL artışı kimler alacak? Dul ve yetimlere de yansıyacak?

Bu ay tüm emekliler için zam ayı oldu. Üstelik ek iyileştirmelerle kazanımlar da büyüdü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı 14.6, memur emeklilerinin 13.52 puanlık ilaveyle yüzde 30'a çıkarıldı.

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EMEKLİYE ‘İLAVE’ ZAM! 2.602 TL artışı kimler alacak? Dul ve yetimlere de yansıyacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi 3 bin 500 liradan yüzde 57'yi aşan artışla 5 bin 500 liraya yükseltilirken, bu düzenleme bazı emeklilere ikinci bir artış getirdi.

EMEKLİYE ‘İLAVE’ ZAM! 2.602 TL artışı kimler alacak? Dul ve yetimlere de yansıyacak?

15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi de memur emeklilerine ikinci artışı getiren düzenleme oldu. Ancak artışlar bununla sınırlı değil. Bir zam da emekli doktorlara geldi.

EMEKLİYE ‘İLAVE’ ZAM! 2.602 TL artışı kimler alacak? Dul ve yetimlere de yansıyacak?

NE KADAR OLDU?

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların bu ay ilave ödemeleri artıyor. Emekli aylıklarıyla birlikte her ay verilen ilave ödeme, memur maaş katsayısındaki yüzde 30 artışla yükseldi.

EMEKLİYE ‘İLAVE’ ZAM! 2.602 TL artışı kimler alacak? Dul ve yetimlere de yansıyacak?

Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 6 bin 672 liradan 2 bin 1 lira artışla 8 bin 673 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 8 bin 673 liradan 2 bin 602 lira artışla 11 bin 275 liraya ulaştı.

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