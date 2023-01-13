EMEKLİYE ‘İLAVE’ ZAM! 2.602 TL artışı kimler alacak? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?
Tüm emeklilerin maaşı bu ay yüzde 30 artıyor. Bazı SSK ve Bağ-Kur emeklileri taban aylık, memur emeklileri de ek gösterge düzenlemesiyle ikinci zammı alıyor. Ancak zamlar bununla sınırlı değil. Bir artış da emekli doktorlara geldi. Emekli doktorların ilave ödemesi 2 bin 602 lira artışla 11 bin 275 liraya kadar çıkıyor.
13.01.2023 12:13 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:17
Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 6 bin 672 liradan 2 bin 1 lira artışla 8 bin 673 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 8 bin 673 liradan 2 bin 602 lira artışla 11 bin 275 liraya ulaştı.