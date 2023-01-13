TOKİ TEKİRDAĞ ÇORLU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Çorlu Kemalettin mahallesi TOKİ 760 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı! 2+1, 3+1...
TOKİ tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Tekirdağ Çorlu Kemalettin mahallesi 760 adet konut projesinde inşa ettirilen 2+1 nitelikli 536.adet, 3+1 nitelikli 224 adet olmak üzere toplamda 760 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 12 Ocak 2023 tarihinde canlı yayın ile gerçekleştirildi. İşte kura sonuçları isim listesi...
TOKİ 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Tekirdağ Çorlu Kemalettin mahallesi 760 konut kura çekimi tamamlandı. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla isim listesi de tam liste olarak yayımlandı. İşte Çorlu Kemalettin mahallesi TOKİ 760 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı ve İSİM LİSTESİ...
SABİT TAKSİTLİ ALTERNATİFİ İLE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ
Alıcılar, satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık %0,49 vade farkı oranı ve 240 ay vadeyle sabit taksit ile ödenmek üzere Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacak.
Hak sahipleri, satış fiyatının %10'unu peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık %0,49 vade farkı oranı ve 240 ay vadeyle sabit taksit ile ödeyecek.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecekler.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecek.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecek.
Alıcılar konut satış bedelinin %1'inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebilecekler.