TOKİ TEKİRDAĞ ÇORLU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Çorlu Kemalettin mahallesi TOKİ 760 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı! 2+1, 3+1...

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecek.



Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecek.

Alıcılar konut satış bedelinin %1'inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebilecekler.