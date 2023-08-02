Tarım Kredi 1-17 Ağustos 2023 FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI! Kooperatif marketleri 46 üründe fiyatları indirdi! 40 rulo Tuvalet Kağıdı 150 TL, dana kıyma 95 TL...

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Katalogda yer alan ürünler arasında gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok kategoride çeşitli ürünler bulunuyor. Taze meyve ve sebzelerden, et ve süt ürünlerine, unlu mamullerden içecek çeşitlerine kadar herkesin ihtiyacına yönelik birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler mevcut. İşte Tarım Kredi 1-17 Ağustos 2023 kataloğu...