Tarım Kredi 1-17 Ağustos 2023 FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI! Kooperatif marketleri 46 üründe fiyatları indirdi! 40 rulo Tuvalet Kağıdı 150 TL, dana kıyma 95 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-17 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Vatandaşlar, bu değerli fırsatları kaçırmamak adına hızla kataloğu inceleme telaşına düştüler. Bu ay Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, müşterilerine oldukça cazip indirimler ve özel fırsatlar sunmayı amaçlıyor. İşte Ağustos ayının aktüel ürünler kataloğunda yer alan detaylar... Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ağustos ayı boyunca müşterilerine çeşitli ürünlerde büyük indirimler sunuyor. Bu özel katalogda, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine kadar birçok farklı kategoride cazip indirimler bulunmaktadır.
Katalogda yer alan ürünler arasında gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok kategoride çeşitli ürünler bulunuyor. Taze meyve ve sebzelerden, et ve süt ürünlerine, unlu mamullerden içecek çeşitlerine kadar herkesin ihtiyacına yönelik birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler mevcut. İşte Tarım Kredi 1-17 Ağustos 2023 kataloğu...
Cips çeşitleri 17.90 TL
Taze kaşar peyniri 159.90 TL