SGK-SSK, Bağkur'a en düşük 10.289 TL maaş + İntibak payı eklenecek! Emekliye %47,27 kök zam tablosu açıklandı! Seyyanen artış, Memura %10 refah payı + enflasyon farkı...

Temmuz ayındaki zamla birlikte emekli ve memur maaşları belirlendi ancak toplu sözleşme maratonu da bugün itibarıyla başlamış durumda. Ağustos ayı boyunca sürecek olan görüşmeler sonucunda, memurların ve emeklilerin önümüzdeki 2 yıl boyunca geçerli olacak mali ve sosyal hakları netleşecek. Bu kapsamda, öncelikle farklı hizmet kollarının talepleri ele alınacak, ardından genel kapsamı ilgilendiren teklifler karara bağlanacak. Toplu sözleşme maratonu öncesinde, Merkez Bankası'nın ve AA Finans'ın yıl sonu enflasyon tahminleri açıklandı. Bu tahminlere göre Ocak ayında yapılacak zam için maaş hesaplamaları da yapıldı. Memur maaşları ve emekli maaşlarına gelecek zam oranları, enflasyon ve ekonomik şartlara bağlı olarak belirleniyor.
Ülkedeki milyonlarca memur ve emekli, uzun süredir merakla beklediği 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri nihayet başlıyor. Görüşmelerin ilk toplantısı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra ocak zammı için de 2 ipucu geldi. İşte maaş zamlarına dair merak edilenler ve hesaplamalar haberimizde...
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024- 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün başlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayacak toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak.