SGK-SSK, Bağkur'a en düşük 10.289 TL maaş + İntibak payı eklenecek! Emekliye %47,27 kök zam tablosu açıklandı! Seyyanen artış, Memura %10 refah payı + enflasyon farkı...

Temmuz ayındaki zamla birlikte emekli ve memur maaşları belirlendi ancak toplu sözleşme maratonu da bugün itibarıyla başlamış durumda. Ağustos ayı boyunca sürecek olan görüşmeler sonucunda, memurların ve emeklilerin önümüzdeki 2 yıl boyunca geçerli olacak mali ve sosyal hakları netleşecek. Bu kapsamda, öncelikle farklı hizmet kollarının talepleri ele alınacak, ardından genel kapsamı ilgilendiren teklifler karara bağlanacak. Toplu sözleşme maratonu öncesinde, Merkez Bankası'nın ve AA Finans'ın yıl sonu enflasyon tahminleri açıklandı. Bu tahminlere göre Ocak ayında yapılacak zam için maaş hesaplamaları da yapıldı. Memur maaşları ve emekli maaşlarına gelecek zam oranları, enflasyon ve ekonomik şartlara bağlı olarak belirleniyor.