TARIM KREDİ 1-15 ARALIK 2022 İNDİRİMİ başladı! 14,75 TL’den başlayan fiyatlar raflarda yerini aldı! Tereyağı, yoğurt, siyah çay, süt...

Tarım Kredi 1-15 Aralık tarihleri arasında geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Tarım Kredi marketleri tarafından duyurulan yeni kampanyanın detaylarına haberimizde yer verdik. Bu hafta özellikle pirinç, mercimek, garnitür ve peynir fiyatları dikkat çekti. İşte 1-15 Aralık tam liste...