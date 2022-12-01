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Haberler Ekonomi TARIM KREDİ 1-15 ARALIK 2022 İNDİRİMİ başladı! 14,75 TL'den başlayan fiyatlar raflarda yerini aldı! Tereyağı, yoğurt, siyah çay, süt...

TARIM KREDİ 1-15 ARALIK 2022 İNDİRİMİ başladı! 14,75 TL'den başlayan fiyatlar raflarda yerini aldı! Tereyağı, yoğurt, siyah çay, süt...

Aralık ayının ilk gününde Tarım Kredi Marketlerde indirim furyası başladı. Alışveriş yapacak kişiler önceden listeyi görüp indirimleri yakalamak için 1-15 Aralık aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. Süt, tereyağı, çay, ayçiçek yağı gibi birçok temel ihtiyaç ürünlerinde dev kampanyalar başladı. İşte Tarım Kredi 1-15 Aralık indirimli ürünler kataloğu haberimizde!

01.12.2022 09:50 - Son Güncelleme: 01.12.2022 09:50
TARIM KREDİ 1-15 ARALIK 2022 İNDİRİMİ başladı! 14,75 TL’den başlayan fiyatlar raflarda yerini aldı! Tereyağı, yoğurt, siyah çay, süt...

Tarım Kredi 1-15 Aralık tarihleri arasında geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Tarım Kredi marketleri tarafından duyurulan yeni kampanyanın detaylarına haberimizde yer verdik. Bu hafta özellikle pirinç, mercimek, garnitür ve peynir fiyatları dikkat çekti. İşte 1-15 Aralık tam liste...

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TARIM KREDİ 1-15 ARALIK 2022 İNDİRİMİ başladı! 14,75 TL’den başlayan fiyatlar raflarda yerini aldı! Tereyağı, yoğurt, siyah çay, süt...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri temel ihtiyaç ürünleri kapsamında 1-15 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ürünlerini açıkladı. Bugünden itibaren müşterisiyle buluşacak olan Tarım Kredi indirimli ürünleri alışverişseverlerin gündeminde yer alıyor.

TARIM KREDİ 1-15 ARALIK 2022 İNDİRİMİ başladı! 14,75 TL’den başlayan fiyatlar raflarda yerini aldı! Tereyağı, yoğurt, siyah çay, süt...

Tam yağlı tost peyniri: 77.90 TL

TARIM KREDİ 1-15 ARALIK 2022 İNDİRİMİ başladı! 14,75 TL’den başlayan fiyatlar raflarda yerini aldı! Tereyağı, yoğurt, siyah çay, süt...

Tereyağı: 89.90 TL

TARIM KREDİ 1-15 ARALIK 2022 İNDİRİMİ başladı! 14,75 TL’den başlayan fiyatlar raflarda yerini aldı! Tereyağı, yoğurt, siyah çay, süt...

KAYMAKLI YOĞURT: 38.50 TL

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