24.000 TL kazanıyor, talebe yetişemiyor! Evinin bodrumunda başladı, şimdi paraya para demiyor! Bebek gibi besliyor...

Ziraat mühendisi Kübra Gürler mezun olunca kendi işini evinin bodrum katında büyüttü. Solucan gübresi üretimi yaparak ayda 2.000 TL yılda 24.000 TL kazanç sağlıyor. 300 bin solucanla işe başlayan Gürler, "Ayda 1 tona yakın solucan gübresi üreterek Hatay'ın yanı sıra çevre illere gönderiyorum. Yaklaşık 2 bin lira kazanç sağlıyoruz. Hedefim büyük bir üretici olarak solucan gübrelerimizi yurt dışına göndermek" ifadelerini kullandı. Yıllık 12 bin ton gübre elde eden Kübra Gürler şimdilerde talebe yetişemediğini söylüyor.