SSK, Bağkur'a %30 zamlı maaş tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL alan emekliye 14.695 TL! TÜİK son veriyi yayınladı! %70 intibak farkı, 5 bin TL seyyanen...
Temmuz ayı geldi, çattı. Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları için beklenen enflasyon rakamları açıklanıyor. Memurların taban maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması hakkında bakanlık bürokratları bir araya geldi. Burada seyyanen zam ve oransal artış söz konusu olacak. Temmuz zammı ayın 5'inde belli olurken, çıkacak orana refah payı eklenecek. Peki, Temmuz'da en düşük emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? Memur maaşları kaç TL artacak? İşte tüm detaylar ve maaş tablosu haberimizde...
02.07.2023 09:31 - Son Güncelleme: 02.07.2023 09:31
20 milyon memur ve emeklinin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Memur maaşlarında taban maaşa yapılan artışın emekli memurlar için de geçerli olması formülü de bulunuyor. Peki, emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte en yeni tablo hesabı haberimizde...
Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin geliri artacak. Memurların taban maaşlarının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili iki bakanlık bürokratları bir araya geldi. Burada seyyanen zam ve oransal bir artış söz konusu olacak.