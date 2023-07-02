SSK, Bağkur’a %30 zamlı maaş tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL alan emekliye 14.695 TL! TÜİK son veriyi yayınladı! %70 intibak farkı, 5 bin TL seyyanen...

20 milyon memur ve emeklinin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Memur maaşlarında taban maaşa yapılan artışın emekli memurlar için de geçerli olması formülü de bulunuyor. Peki, emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte en yeni tablo hesabı haberimizde...