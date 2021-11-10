Tarih verildi! Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat: İlanlar geri çekiliyor! Fiyatlar zamlanacak! Son 15 gün içinde...
Araba alma düşüncesi olan herkes güncel sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını araştırıyor. Araba fiyatlarına ekim ayında yapılan zamın arkasından yeni zam kasım ayında geldi. Sıfır araçta görülen çip krizi, pandemi etkisi, döviz kurunda yaşanan inişli çıkışlı grafik fiyatlarda yükselişe sebep verdi. Özellikle son 15 günde ikinci el araba fiyatlarında yüzde 10 artış gözlemlendi. Bu süreç içinde araba satın almak isteyen kişiler bu artışın ne kadar süre daha devam edeceğini merak ediyor. Uzmanlar, sıfır araçlardaki tedarik sorunu ve sıfır araca ulaşmanın daha da zorlaşmasının beklenmesi nedeniyle önümüzdeki ayların ikinci el açısından hareketli geçeceğini söylüyor. Peki, araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Yılbaşında araba fiyatları düşer mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Tarih verildi! Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat: İlanlar geri çekiliyor! Fiyatlar zamlanacak! Son 15 gün içinde... Otomobil fiyatlarında yaşanan artış her geçen gün devam ediyor. Sıfır arabalarda görülen çip krizi, pandemi tesiri, döviz kurunda yaşanan hareketlilik fiyatlarda yükselişe sebep verdi. Zamlarla birlikte en düşük otomobil fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı. Özellikle son 15 günde ikinci el araba fiyatlarında yüzde 10 artış gözlemlendi. Peki, araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte tüm merak edilenler ve uzman görüşleri haberimizde!
Araba almak isteyenler özellikle ikinci el piyasasını yakından takip ediyor. İşte ikinci el araç piyasasındaki son durum...
Artan döviz kuru da fiyatları yükseltiyor. 2plan İcra Kurlu Başkanı Orhan Ülgür'e göre 2021 yılı 2.el toplam satışlarda 7,5 milyon adetlerde kapanacak. Bu da geçen yıla oranla yüzde 8'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ülgür, yılın ilk 9 ayında ikinci el otomotiv sektöründe 5 milyon adetlik bir satış hacmine ulaşıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik bir düşüş olduğunu vurgulamakta.
2. EL HAREKETLENECEK
Gazetevatan'ın haberine göre, AB ülkelerinde 1000 kişiye 602 araç düşerken Türkiye'de son değerlendirmelere göre 1000 kişiye 220 adet araç düştüğüne dikket çekiyor. Ülgür şöyle devam ediyor:" Bu da Türkiye'nin potansiyelinin büyümeye ne kadar açık bir pazar olduğunu gözler önüne sermekte. Sektörde zor bir dönem yaşandı ancak yılın geri kalanı ve yeni yılda ikinci el sektörünün toparlanacağını öngörüyorum.
Şu anda ikinci el aracın altın değerinde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu süreçte ikinci eldeki fiyat konusu çok fazla gündeme geliyor. Yeni araçlardaki fiyat artışları kaçınılmaz olarak ikinci ele de yansıyor.