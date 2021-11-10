Tarih verildi! Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat: İlanlar geri çekiliyor! Fiyatlar zamlanacak! Son 15 gün içinde...

2. EL HAREKETLENECEK

Gazetevatan'ın haberine göre, AB ülkelerinde 1000 kişiye 602 araç düşerken Türkiye'de son değerlendirmelere göre 1000 kişiye 220 adet araç düştüğüne dikket çekiyor. Ülgür şöyle devam ediyor:" Bu da Türkiye'nin potansiyelinin büyümeye ne kadar açık bir pazar olduğunu gözler önüne sermekte. Sektörde zor bir dönem yaşandı ancak yılın geri kalanı ve yeni yılda ikinci el sektörünün toparlanacağını öngörüyorum.