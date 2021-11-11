Otomobiller 50-70 bin lira arasında değişiyor! Ticaret Bakanlığı araç satışı! Gümrükte el konulan arabalar yarı fiyatına satılıyor!

Peş peşe açıklama yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından ucuza otomobil satışları yapılmaya devam ediyor. Piyasa fiyatlarının çok altında düşük fiyata satışa çıkarılan otomobillerin ihale fiyatı 50-70 bin lira arasında farklılık gösteriyor. Ticaret Bakanlığı her ay, ikinci el vasıtaları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan otomobiller arasında çoğu markanın modeli bulunuyor. E-ihale sitesinde araçlar için en yüksek öneriyi verenler alım hakkı elde ederler.