Otomobiller 50-70 bin lira arasında değişiyor! Ticaret Bakanlığı araç satışı! Gümrükte el konulan arabalar yarı fiyatına satılıyor!
Türkiye'nin değişik noktalarında yer alan birimlerde tespit edilen vasıtaları alabilmek isteyenler amacıyla Ticaret Bakanlığı internet üzerinden ihale düzenler. İhale ilanlarında Ticaret Bakanlığı aracın olduğu ili, ilçeyi ve otoparkı bildirir. Vatandaşlar mesai saatleri içinde aracın olduğu otoparka giderek aracı istedikleri gibi inceleyebilirler. Bakanlığın resmi sitesinden ulaşılabilecek e-İhale ilanlarında vasıtalara verilecek fiyatlarda gösterilir.
Peş peşe açıklama yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından ucuza otomobil satışları yapılmaya devam ediyor. Piyasa fiyatlarının çok altında düşük fiyata satışa çıkarılan otomobillerin ihale fiyatı 50-70 bin lira arasında farklılık gösteriyor. Ticaret Bakanlığı her ay, ikinci el vasıtaları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan otomobiller arasında çoğu markanın modeli bulunuyor. E-ihale sitesinde araçlar için en yüksek öneriyi verenler alım hakkı elde ederler.
Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçlar ise şöyle:
1999 Opel Vectra model araç 66 bin liradan satışa çıkarıldı.
2007 model Mıtsubishi Grandis marka araç 66 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.
2004 model Peugeot 307 marka araç 70 bin liradan satışa çıkarıldı.
2005 model Peugeot 307 marka araç 65 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.
2005 model Peugeot 807 marka araç 66 bin 250 liradan satışa çıkarıldı.