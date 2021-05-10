Maaşla birlikte bir ekstra ödeme daha! İŞKUR'dan günlüğüne 108 lira ödeniyor! Haftada en az...

İşten çıkan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşının yanında bir ödeme alma imkanı daha var. 10 aya kadar verilen işsizlik maaşının yanında meslek kurslarına katılarak bir ödeme daha alınabilir. Salgın sürecinde çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek sağlandı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 aya varan dönem için verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına ayda toplamda 26 gün katılarak ikinci bir maaş alabilmektedir.

10.05.2021 17:37 - Son Güncelleme: 10.05.2021 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





