Maaşla birlikte bir ekstra ödeme daha! İŞKUR'dan günlüğüne 108 lira ödeniyor! Haftada en az...
İşten çıkan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşının yanında bir ödeme alma imkanı daha var. 10 aya kadar verilen işsizlik maaşının yanında meslek kurslarına katılarak bir ödeme daha alınabilir. Salgın sürecinde çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek sağlandı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 aya varan dönem için verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına ayda toplamda 26 gün katılarak ikinci bir maaş alabilmektedir.
Maaşla birlikte bir ekstra ödeme daha! İŞKUR'dan günlüğüne 108 lira ödeniyor! Haftada en az... İşsizlik maaşı, işinden kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara ödeniyor. Ancak aylık ödemenin yanında bir ödeme alma imkanı daha var. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip olabilmektedir.