RAMAZAN İMSAKİYE
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Maaşla birlikte bir ekstra ödeme daha! İŞKUR'dan günlüğüne 108 lira ödeniyor! Haftada en az...

İşten çıkan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşının yanında bir ödeme alma imkanı daha var. 10 aya kadar verilen işsizlik maaşının yanında meslek kurslarına katılarak bir ödeme daha alınabilir. Salgın sürecinde çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek sağlandı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 aya varan dönem için verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına ayda toplamda 26 gün katılarak ikinci bir maaş alabilmektedir.

10.05.2021 17:37 - Son Güncelleme: 10.05.2021 17:37
Maaşla birlikte bir ekstra ödeme daha! İŞKUR'dan günlüğüne 108 lira ödeniyor! Haftada en az...

Maaşla birlikte bir ekstra ödeme daha! İŞKUR'dan günlüğüne 108 lira ödeniyor! Haftada en az... İşsizlik maaşı, işinden kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara ödeniyor. Ancak aylık ödemenin yanında bir ödeme alma imkanı daha var. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip olabilmektedir.

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Maaşla birlikte bir ekstra ödeme daha! İŞKUR'dan günlüğüne 108 lira ödeniyor! Haftada en az...

İŞSİZ KALANLAR İÇİN PEK ÇOK DÜZENLEME

Özellikle pandemi döneminde alınan tedbirler ile istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulama devreye alındı.

Maaşla birlikte bir ekstra ödeme daha! İŞKUR'dan günlüğüne 108 lira ödeniyor! Haftada en az...

Kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, işe geri dönüş teşviklerine kadar birçok uygulama ile hem işsizliğin önlenmesi hem de istihdamın korunması sağlandı. Bu noktada işsizler için de birçok düzenleme devrede.

Maaşla birlikte bir ekstra ödeme daha! İŞKUR'dan günlüğüne 108 lira ödeniyor! Haftada en az...

İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor.

Maaşla birlikte bir ekstra ödeme daha! İŞKUR'dan günlüğüne 108 lira ödeniyor! Haftada en az...

İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68 TL, öğrenciler için 81,51 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.