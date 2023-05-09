Memura 16.587 TL emekliye 11.062 TL MAAŞ NETLEŞTİ! TÜİK verisiyle 6 aylık Temmuz 2023 enflasyon + toplu sözleşme + intibak farkı tablosu! 7.500, 8.000 TL alanlar...

Milyonlarca memur ve memur emeklisine Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına ilaveten refah payı eklenecek. Refah payı için ise gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Refah payına ilişkin bazı formüller var. İlk formül, artışın yüzde 25'e tamamlanması şeklinde. Peki, memur ve emekliler Temmuz'da kaç TL zam alacak? Temmuz ayında memurlara ne kadar refah payı eklenecek? İşte merak edilenler...