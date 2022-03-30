Tarih belli oldu! SİGARAYA 4-6 TL ARASI ZAM GELECEK Mİ? 🚬 Nisan 2022 JTİ-BAT- Philip Morris son dakika zamlı güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Lark, Winston, Kent...

Güncel sigara fiyatları hakkında aramalar her geçen gün artmaya devam ediyor. Nisan ayına sayılı günler kala sosyal medyada konuşulanların ardından, "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sigara fiyatlarına son olarak 14-15 Mart tarihlerinde 2 TL zam gelmişti. Ardından 1 Nisan itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı hakkında iddialar konuşulmaya başladı. Tiryakiler içtikleri sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusundaki yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Bu bağlamda da "Hangi marka sigaralara zam geldi?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Sigaraya 4-6 TL arası zam gelecek mi? 2022 1 NİSAN JTİ-BAT-Philip Morris sigaralarına zam mı gelecek? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, LM fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!