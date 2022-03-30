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Haberler Ekonomi Tarih belli oldu! SİGARAYA 4-6 TL ARASI ZAM GELECEK Mİ? 🚬 Nisan 2022 JTİ-BAT- Philip Morris son dakika zamlı güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Lark, Winston, Kent...

Tarih belli oldu! SİGARAYA 4-6 TL ARASI ZAM GELECEK Mİ? 🚬 Nisan 2022 JTİ-BAT- Philip Morris son dakika zamlı güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Lark, Winston, Kent...

Tiryakiler sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? Sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Şimdi ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşıyor ve sigara fiyatlarının yeniden zamlanacağına ilişkin bilgiler yayınlanıyor. Peki ne kadar zam geldi? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2022!

30.03.2022 08:54 - Son Güncelleme: 30.03.2022 08:55
SİGARAYA 4-6 TL ARASI ZAM GELECEK Mİ? Tarih belli oldu! 🚬 Nisan 2022 JTİ-BAT- Philip Morris son dakika zamlı güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Lark, Winston, Kent...

Güncel sigara fiyatları hakkında aramalar her geçen gün artmaya devam ediyor. Nisan ayına sayılı günler kala sosyal medyada konuşulanların ardından, "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sigara fiyatlarına son olarak 14-15 Mart tarihlerinde 2 TL zam gelmişti. Ardından 1 Nisan itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı hakkında iddialar konuşulmaya başladı. Tiryakiler içtikleri sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusundaki yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Bu bağlamda da "Hangi marka sigaralara zam geldi?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Sigaraya 4-6 TL arası zam gelecek mi? 2022 1 NİSAN JTİ-BAT-Philip Morris sigaralarına zam mı gelecek? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, LM fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

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SİGARAYA 4-6 TL ARASI ZAM GELECEK Mİ? Tarih belli oldu! 🚬 Nisan 2022 JTİ-BAT- Philip Morris son dakika zamlı güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Lark, Winston, Kent...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Bazı haber kaynaklarının iddialarına göre, 1 Nisan itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi.

SİGARAYA 4-6 TL ARASI ZAM GELECEK Mİ? Tarih belli oldu! 🚬 Nisan 2022 JTİ-BAT- Philip Morris son dakika zamlı güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Lark, Winston, Kent...

ALKOL ZAMMI

Ayrıca Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da "Alkole de yüzde 10-15'lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2'si gibi gelmesini bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

Henüz sigara ve alkol zammına ilişkin resmi açıklama gelmedi.

SİGARAYA 4-6 TL ARASI ZAM GELECEK Mİ? Tarih belli oldu! 🚬 Nisan 2022 JTİ-BAT- Philip Morris son dakika zamlı güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Lark, Winston, Kent...

2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

JTİ SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

SİGARAYA 4-6 TL ARASI ZAM GELECEK Mİ? Tarih belli oldu! 🚬 Nisan 2022 JTİ-BAT- Philip Morris son dakika zamlı güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Lark, Winston, Kent...

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

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