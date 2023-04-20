RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Tarih belli oldu! EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi 2023! Toplu ödemeler ne zaman?

Tarih belli oldu! EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi 2023! Toplu ödemeler ne zaman?

EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. EYT ilk maaş ödeme tarihi, başvurularını tamamlayıp aylık bağlanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi açıklandı mı? Toplu ödemeler ne zaman? İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.04.2023 09:31 - Son Güncelleme: 20.04.2023 09:31
EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? Tarih belli oldu! EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi 2023! Toplu ödemeler ne zaman?

EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. EYT'den emekli olmak için başvuran 1.6 milyon kişi ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini almaya başladı. Bazıları için toplu ödemeler yapılacak. Peki, EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaşlar ne zaman ödenecek? Toplu ödemeler ne zaman? İşte detaylar...

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EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? Tarih belli oldu! EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi 2023! Toplu ödemeler ne zaman?

EYT'den emekli olmak için başvuran 1.6 milyon kişi dahil olmak üzere 14 milyona yakın emekliye maaş ve bayram ödemeleri yapılmaya başlandı.

EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? Tarih belli oldu! EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi 2023! Toplu ödemeler ne zaman?

20 yıl boyunca emeklilik hayali kuran EYT'liler hem ilk maaşını hem de ilk bayram ikramiyesini aldı. SGK uzmanları ilk maaşını henüz alamayan EYT'lilere yönelik açıklama yaptı.

EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? Tarih belli oldu! EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi 2023! Toplu ödemeler ne zaman?

Uzmanlar henüz yatmayan maaşlar için ödemelerin toplu yatacağı konusunda bilgiler paylaşıyor.

EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? Tarih belli oldu! EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi 2023! Toplu ödemeler ne zaman?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?
EYT başvuru sonuçları başvuru yapıldıktan sonra 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca EYT'de ilk maaşlar başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren ödeniyor.

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