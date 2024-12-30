TARİFE DEĞİŞİYOR | Ucuza emeklilik ve askerlik için son 2 gün | Bedelli askerlik, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, ihya...

2025 yılının gelmesiyle hemen herkesin gelirleri artacak. Asgari ücret ve memur zamları bazı ödemeleri de yükseltecek. Daha az ödemeyle bedelli askerlik yapmak, erken emekliliği daha hesaplı yapmak için son iki güne girildi. Bugün ve yarın başvuranlar mevcut tarifeden ödeme yaparken, 1 Ocak'tan itibaren zamlı tutarlar yürürlüğe girecek. İşte detayları...
BEDELLİ ASKERLİK
Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamı çarpılarak hesaplanıyor. Ocak'ta memur maaş katsayısı artacak. Bu nedenle bedelli askerlik ücreti de güncellenecek. Memur maaş katsayısının Ocak'ta yüzde 12-13 seviyesinde artacağı tahmin ediliyor. Halen 217 bin 871 lira olan bedelli askerlik ücreti, memur zammı yüzde 12 olursa 26 bin 144 liralık artışla 244 bin 15 liraya, yüzde 13 çıkarsa 28 bin 323 lira artışla 246 bin 194 liraya çıkacak. Memur maaş katsayısındaki artış daha yüksek olursa fark daha çok olacak.
Bedelli askerlikte mevcut tutardan ödeme yapmak için 31 Aralık mesai bitimine kadar yoklamanın, başvurunun ve ödemenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilecek.
ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK?
Ödemeler ise Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.
DOĞUM/ASKERLİK BORÇLANMASI
1 Ocak'tan itibaren asgari ücret yüzde 30 zamla net 22 bin 104 lira 67 kuruşa, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruşa çıkarken, buna göre en düşük borçlanma tutarı günlük 231,36 liradan 277,39 liraya, 1 aylık da 6 bin 400 lira 80 kuruştan bin 920 lira 96 kuruş artışla 8 bin 321 lira 76 kuruşa çıkacak.
18 aylık askerlik borçlanması 115 bin 214 lirayken, 34 bin 577 lira artışla 149 bin 791 liraya, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması da 153 bin 619 liradan 46 bin 103 lira artışla 199 bin 722 liraya yükselecek. 31 Aralık'a kadar başvuranlar ise yaşanacak bu artışlardan etkilenmeyecek. Ödeme ise SGK'dan gelen tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılacak.
YURT DIŞI BORÇLANMASI
Bu yıl bitmeden yurt dışı borçlanması başvurusu yapanlar 1 ay için en az 9 bin 1 lira 13 kuruş ödeme yapıyor. Bu tutar asgari ücretteki yüzde 30 artışla 1 Ocak 2025 itibariyle 2 bin 701 lira artışla 11 bin 702 liraya ulaşacak. Bu artıştan etkilenmeden ödeme yapmak için son başvuru tarihi 31 Aralık. Ödeme ise SGK'nın tebligat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapılacak.
İHYA
Geçmişte dondurulan prim günü bulunan Bağ-Kur'lular isterlerse bu sürelerin tamamını ihya ile canlandırılıp hizmetlerine ekletebiliyor. Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık ihya için halen 6 bin 900 lira 86 kuruş ödeniyor.
Bu tutar 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girecek asgari ücrete göre yeni asgari ücrete göre 8 bin 971 lira 89 kuruşa yükselecek. 1 aylık ihyada 2 bin 71 lira fark oluşacak. Bu yıl bitmeden başvuranlar zamsız tutardan ödeme yaparken, ödeme için de yurt dışı borçlanması gibi 3 aylık süre bulunacak.