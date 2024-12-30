TARİFE DEĞİŞİYOR | Ucuza emeklilik ve askerlik için son 2 gün | Bedelli askerlik, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, ihya...

2025 yılının gelmesiyle hemen herkesin gelirleri artacak. Asgari ücret ve memur zamları bazı ödemeleri de yükseltecek. Daha az ödemeyle bedelli askerlik yapmak, erken emekliliği daha hesaplı yapmak için son iki güne girildi. Bugün ve yarın başvuranlar mevcut tarifeden ödeme yaparken, 1 Ocak'tan itibaren zamlı tutarlar yürürlüğe girecek. İşte detayları...

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamı çarpılarak hesaplanıyor. Ocak'ta memur maaş katsayısı artacak. Bu nedenle bedelli askerlik ücreti de güncellenecek. Memur maaş katsayısının Ocak'ta yüzde 12-13 seviyesinde artacağı tahmin ediliyor. Halen 217 bin 871 lira olan bedelli askerlik ücreti, memur zammı yüzde 12 olursa 26 bin 144 liralık artışla 244 bin 15 liraya, yüzde 13 çıkarsa 28 bin 323 lira artışla 246 bin 194 liraya çıkacak. Memur maaş katsayısındaki artış daha yüksek olursa fark daha çok olacak. Ucuza emeklilik ve askerlik için son 2 gün

Bedelli askerlikte mevcut tutardan ödeme yapmak için 31 Aralık mesai bitimine kadar yoklamanın, başvurunun ve ödemenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilecek.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK? Ödemeler ise Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.