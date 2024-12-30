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Jandarma duyurdu: 3.590 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak! İşte JGK işçi alımı başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 2024 yılı için 3590 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını 30 Aralık 2024 tarihinde başlayarak 15 Ocak 2025 saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, Personel Temin Sistemi (PTS) aracılığıyla alınacak ve sadece e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:23
Jandarma duyurdu: 3.590 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak! İşte JGK işçi alımı başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 2024 yılı için 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımına dair başvuru ilanını yayımladı. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden erişilebilen Personel Temin Sistemi (PTS) aracılığıyla yapılabilecek.

Jandarma duyurdu: 3.590 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak! İşte JGK işçi alımı başvuru şartları

Başvuru Adımları ve Giriş Seçenekleri

Başvuru yapmak isteyen adaylar e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı gibi farklı giriş seçeneklerinden birini kullanarak Personel Temin Sistemi'ne giriş yapacaklar.

Jandarma duyurdu: 3.590 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak! İşte JGK işçi alımı başvuru şartları

Adaylar, başvuru detaylarına ve kılavuzlarına Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitesi ve diğer belirtilen adreslerden erişebilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma duyurdu: 3.590 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak! İşte JGK işçi alımı başvuru şartları

Başvuru Şartları: Kimler Başvurabilir?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın subay ve astsubay alımı için adaylarda aranan başlıca şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru kılavuzunda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Yaş şartı: 1 Ocak 2021 itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olmak (Lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar için bu sınır 32 yaş),
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
Hamile olmamak,
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevde olmamış ya da görevden çıkarılmamış olmak.

Adayların başvuru tarihleri ve şartlarını eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

Jandarma duyurdu: 3.590 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak! İşte JGK işçi alımı başvuru şartları

Alım Yapılacak Branşlar ve Kontenjanlar

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımları (150 Kontenjan)

Jandarma Genel Komutanlığı, muvazzaf subay alımları için 150 kontenjan ayırmış ve bu kontenjanlar farklı branşlara göre dağıtılmıştır. İşte bazı branşlar ve kontenjanlar:

Jandarma: 107
İstihkam: 2
Muhabere: 4
İkmal: 7
Bakım: 5
Personel: 2
Maliye: 2
Mühendis (İnşaat): 1
Mühendis (Bilgisayar): 1
Mühendis (Elektronik): 1
Öğretmen (Hukuk): 1
Tabip: 9
Diş Tabibi: 4

Jandarma duyurdu: 3.590 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak! İşte JGK işçi alımı başvuru şartları

Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay Alımları (3340 Kontenjan)

Astsubay alımları için ise toplamda 3340 kontenjan ayrılmıştır. Kontenjan dağılımı şu şekildedir:

Jandarma: 3207
İstihkam: 24
Muhabere: 24
İkmal: 21
Bakım: 11
Personel: 7
Maliye: 16
Sağlık: 2

Jandarma duyurdu: 3.590 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak! İşte JGK işçi alımı başvuru şartları

Adaylar başvuru kılavuzuna buradan ulaşabilirler.