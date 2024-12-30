Jandarma duyurdu: 3.590 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak! İşte JGK işçi alımı başvuru şartları

Başvuru yapmak isteyen adaylar e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı gibi farklı giriş seçeneklerinden birini kullanarak Personel Temin Sistemi 'ne giriş yapacaklar.

Adaylar, başvuru detaylarına ve kılavuzlarına Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitesi ve diğer belirtilen adreslerden erişebilecek.

Başvuru Şartları: Kimler Başvurabilir?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın subay ve astsubay alımı için adaylarda aranan başlıca şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru kılavuzunda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Yaş şartı: 1 Ocak 2021 itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olmak (Lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar için bu sınır 32 yaş),

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Hamile olmamak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevde olmamış ya da görevden çıkarılmamış olmak.

Adayların başvuru tarihleri ve şartlarını eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.