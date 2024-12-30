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120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?

120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 30 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10:30'da gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak olan kura çekimi noter huzurunda ve bilgisayar ortamında düzenlenecek.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 06:19 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 06:20
120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı, 120. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında eş ve sağlık mazereti bulunan sağlık çalışanları için kura sürecine ilişkin ilan metni ve isim listelerini yayımladı. Mazeret başvuruları, 29 Kasım-2 Aralık 2024 tarihleri arasında alınarak belirtilen süre içinde tamamlandı. Adaylar başvurularını Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirdi.

120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Canlı Yayın ve Katılım Şartları

Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ancak, kura çekimine fiziki katılım sağlanmayacak. Sağlık personeli ve ilgililer, canlı yayın ekranı aracılığıyla süreci takip edebilecek.

Canlı yayın ekranı eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.

120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan nihai isim listesi ve atama sonuçları kurumun resmi web sitesinde paylaşılacak. Münhal kadrolara ilişkin detaylı bilgiye de aynı platform üzerinden ulaşılabilecek.

120. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Göreve Başlamak İçin Gerekli Belgeler

Ataması yapılan hekimlerin, görevlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekiyor:

Mal Bildirim Formu
Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içinde çekilmiş)

120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Askerlik Durum Belgesi
Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Raporu (657 Sayılı Kanun'un 48. maddesi gereği tek hekimden alınacak rapor)
Mazeret Belgeleri (Mazeret başvurusunda bulunmuş olanların belgelerin asıllarını teslim etmesi gerekiyor.)

120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?
120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?
120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?
120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?
120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?
120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?
120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?
120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?
120. Dönem DHY Kura Sonuçları İsim Listesi 2024 | yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları nasıl öğrenilir?