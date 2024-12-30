Sağlık Bakanlığı, 120. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında eş ve sağlık mazereti bulunan sağlık çalışanları için kura sürecine ilişkin ilan metni ve isim listelerini yayımladı. Mazeret başvuruları, 29 Kasım-2 Aralık 2024 tarihleri arasında alınarak belirtilen süre içinde tamamlandı. Adaylar başvurularını Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirdi.

Canlı Yayın ve Katılım Şartları Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ancak, kura çekimine fiziki katılım sağlanmayacak. Sağlık personeli ve ilgililer, canlı yayın ekranı aracılığıyla süreci takip edebilecek. Canlı yayın ekranı eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan nihai isim listesi ve atama sonuçları kurumun resmi web sitesinde paylaşılacak. Münhal kadrolara ilişkin detaylı bilgiye de aynı platform üzerinden ulaşılabilecek. 120. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Göreve Başlamak İçin Gerekli Belgeler Ataması yapılan hekimlerin, görevlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekiyor: Mal Bildirim Formu

Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içinde çekilmiş)

