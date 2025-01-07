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Tapu sahiplerini tarumar eden haber: Bilmeyenler artık bunu yapamaz

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla tapu devir işlemleri için önemli bir yenilik getirdi. Yeni düzenlemeyle, taşınmaz alım satımı yapanların, eski tip kimlik kartları yerine çipli kimlik kartı kullanması zorunlu hale geldi. Bu değişiklik, taşınmaz satış işlemleri sırasında güvenliği artırmayı ve kimlik doğrulama süreçlerini daha güvenilir hale getirmeyi amaçlıyor.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:00 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:01
Tapu sahiplerini tarumar eden haber: Bilmeyenler artık bunu yapamaz

Eski kimlik kartları ile tapu devir işlemleri artık geçerli olmayacak. Satış işlemleri esnasında çipli kimlik kartı ile birlikte parmak izi doğrulaması da yapılacak.

Tapu sahiplerini tarumar eden haber: Bilmeyenler artık bunu yapamaz

Bu doğrulama, İçişleri Bakanlığı'na bağlı sistemler aracılığıyla anında kimlik doğrulaması yapılmasını sağlayacak. Bu sayede, alıcı ve satıcının kimlik bilgileri gerçek zamanlı olarak teyit edilecek ve herhangi bir şüpheli durum oluştuğunda güvenlik güçleri hızla devreye girebilecek.

Tapu sahiplerini tarumar eden haber: Bilmeyenler artık bunu yapamaz

Güvenlik önlemleri güçlendiriliyor

Yeni düzenleme, taşınmaz satışlarında güvenliği ciddi şekilde artırmayı hedefliyor. Tapu işlemleri sırasında, çipli kimlik kartı cihaza yerleştirildiğinde, kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı'nın veritabanı ile karşılaştırılacak.

Tapu sahiplerini tarumar eden haber: Bilmeyenler artık bunu yapamaz

Bu sistem, kişilerin sahte bilgi sunmalarını engelleyerek, kimliklerinin doğruluğunu garanti altına alacak. Dolayısıyla, artık taşınmaz alım satım işlemlerinde kimlik gizlemesi veya sahtecilik girişimlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tapu sahiplerini tarumar eden haber: Bilmeyenler artık bunu yapamaz

Vatandaşlar için ne yapmaları gerekiyor?

Yeni düzenlemeye uyum sağlamak isteyen vatandaşların, çipli kimlik kartı başvurusu yaparak, tapu işlemleri öncesinde kimliklerini yenilemeleri gerekecek. Çipli kimlik kartlarının kullanılması, hem güvenliği artıracak hem de işlemlerin hızlanmasını sağlayacak.

Tapu sahiplerini tarumar eden haber: Bilmeyenler artık bunu yapamaz

Bu yenilikler, taşınmaz alım satımlarında daha güvenli ve şeffaf bir süreç oluşturulmasına katkı sunacak. Kimlik doğrulama işlemleriyle birlikte, hem alıcı hem de satıcının kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra tapu devir işlemleri yapılacak. Bu sistem sayesinde, işlem süreçleri daha güvenli ve daha hızlı hale gelecek.

Tapu sahiplerini tarumar eden haber: Bilmeyenler artık bunu yapamaz

Kaynaklar:

  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  • İçişleri Bakanlığı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS)