Tapu sahiplerini tarumar eden haber: Bilmeyenler artık bunu yapamaz

Bu yenilikler, taşınmaz alım satımlarında daha güvenli ve şeffaf bir süreç oluşturulmasına katkı sunacak. Kimlik doğrulama işlemleriyle birlikte, hem alıcı hem de satıcının kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra tapu devir işlemleri yapılacak. Bu sistem sayesinde, işlem süreçleri daha güvenli ve daha hızlı hale gelecek.