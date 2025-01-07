Tapu sahiplerini tarumar eden haber: Bilmeyenler artık bunu yapamaz

Eski kimlik kartları ile tapu devir işlemleri artık geçerli olmayacak. Satış işlemleri esnasında çipli kimlik kartı ile birlikte parmak izi doğrulaması da yapılacak.
Bu doğrulama, İçişleri Bakanlığı'na bağlı sistemler aracılığıyla anında kimlik doğrulaması yapılmasını sağlayacak. Bu sayede, alıcı ve satıcının kimlik bilgileri gerçek zamanlı olarak teyit edilecek ve herhangi bir şüpheli durum oluştuğunda güvenlik güçleri hızla devreye girebilecek.
Yeni düzenleme, taşınmaz satışlarında güvenliği ciddi şekilde artırmayı hedefliyor. Tapu işlemleri sırasında, çipli kimlik kartı cihaza yerleştirildiğinde, kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı'nın veritabanı ile karşılaştırılacak.
Bu sistem, kişilerin sahte bilgi sunmalarını engelleyerek, kimliklerinin doğruluğunu garanti altına alacak. Dolayısıyla, artık taşınmaz alım satım işlemlerinde kimlik gizlemesi veya sahtecilik girişimlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yeni düzenlemeye uyum sağlamak isteyen vatandaşların, çipli kimlik kartı başvurusu yaparak, tapu işlemleri öncesinde kimliklerini yenilemeleri gerekecek. Çipli kimlik kartlarının kullanılması, hem güvenliği artıracak hem de işlemlerin hızlanmasını sağlayacak.
Bu yenilikler, taşınmaz alım satımlarında daha güvenli ve şeffaf bir süreç oluşturulmasına katkı sunacak. Kimlik doğrulama işlemleriyle birlikte, hem alıcı hem de satıcının kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra tapu devir işlemleri yapılacak. Bu sistem sayesinde, işlem süreçleri daha güvenli ve daha hızlı hale gelecek.
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