Devlet maaşa bağlıyor! Her ay 6.339,36 TL yardım veriliyor!

Bu kurumlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü , belirli koşulları yerine getiren vatandaşlara düzenli olarak muhtaç aylığı bağlamaktadır. Peki, 2025 yılında muhtaç aylığı ne kadar olacak ve bu yardımdan kimler faydalanabilir?

Muhtaç aylığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirli şartları taşıyan kişilere sağlanan bir sosyal yardımdır. Bu yardım, ekonomik zorluk yaşayan ve dezavantajlı gruplara destek olmayı amaçlar. 2025 yılı için güncel muhtaç aylığı miktarı henüz açıklanmamış olsa da bir önceki yıl bu yardımın aylık bazda belirli bir seviyede arttığı görülmüştür. Bu nedenle 2025 yılında da artış beklenmektedir.