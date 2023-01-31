Tapu oyunu RADAR’a takıldı! On binlerce mükellef inceleme altında

'5 YIL İÇERİSİNDE SATILIYORSA İNCELEMEYE GİRİYOR'

Bu noktada özellikle gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artış kazancı dediğimiz bir vergi de var. Eğer kişiler gayrimenkulleri 5 yıl içerisinde ticari kazanç dışında elden çıkartıyorlarsa ve bu elden çıkartma satış yoluyla gerçekleşiyorsa bu kapsamda da incelemeye girebiliyor.

Özellikle burada faaliyetteki devamlılık, satışın hangi amaçla yapıldığı ve ticari bir organizasyonun varlığı bu kazancın 'değer artış kazancı mı, yoksa ticari kazanç mı?' olduğunu belirliyor.

'GAYRİMENKUL SATIŞINDA KAZANÇLAR BEYAN EDİLMELİ'

Kişilerin gayrimenkulün satış bedelinden alış bedelini çıkartarak ve buradaki enflasyon farkı ve masrafları düştükten sonra kazançları da beyan etmeleri gerekiyor.

2022 yılı için buradaki istisna tutarı 25 bin TL'dir. Ama bunun üstündeki rakamlarda yüzde 15'ten yüzde 40'a kadar gelir vergisi tahakkukları var.

Sonuçta kişiler vergiyi beyan etmezler ve reysen bu kazanç tespit edilir. Bu noktada vergi borcu ödemeleri söz konusu olabiliyor.